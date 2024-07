ETV Bharat / bharat

கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் படுத்து தூங்கி பாஜக-ஜேடிஎஸ் எம்எல்ஏக்கள் போராட்டம்! என்ன காரணம்? - MUDA Scam BJP JDS MLAs protest

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

BJP And JD(S) MLAs Staged A Protest All Night At Karnataka Assembly ( Photo: ETV Bharat )