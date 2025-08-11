புதுடெல்லி: கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டி தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்ற ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது, பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெரிய அளவில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார். மேலும், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
वोट चोरी के खिलाफ INDIA गठबंधन के सांसद नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे हैं।— Congress (@INCIndia) August 11, 2025
लेकिन नरेंद्र मोदी ने पुलिस भेजकर राहुल गांधी जी के साथ सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया।
नरेंद्र मोदी को आखिर किस बात का डर है? pic.twitter.com/TWQf5PuQ8L
ராகுலின் குற்றச்சாட்டுக்களை முழுமையாக மறுத்த தேர்தல் ஆணையம், வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பாக புகார் கொடுக்க விரும்பினால் ராகுல் காந்தி இதுதொடர்பாக பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்யலாம் என தெரிவித்திருந்தது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த பதிலால் கொதிப்படைந்த ராகுல் காந்தி வாக்காளர் பட்டியலில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் சரியான பதிலை தரும் வரையில் காங்கிரஸ் கட்சி போராடும் என்றார்.
இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை கண்டித்து இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள 300க்கும் மேற்பட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி இன்று காலை பேரணியாக செல்ல முயன்றனர். அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய டெல்லி போலீசார், ராகுல், பிரியங்கா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களை கைது செய்தனர்.
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav jumps over a police barricade as Delhi Police stops INDIA bloc leaders marching from the Parliament to the Election Commission of India to protest against the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in poll-bound… pic.twitter.com/X8YV4mQ28P— ANI (@ANI) August 11, 2025
கைதுக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல், "தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலில் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். அதை வலியுறுத்தியே இந்த பேரணியை நடத்தினோம். ஆனால், அதையும் காவல்துறை வைத்து மத்திய அரசு தடுக்க பார்க்கிறது. இந்தப் போராட்டம் அரசியல் சார்ந்தது அல்ல, அரசியல் அமைப்பை காப்பாற்றுவதற்கானது. சாமானியனுக்கும் நீதி வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நடைபெறும் இந்த போராட்டத்தை தடுக்கப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால், இது அவர்களுக்கு தற்காலிக வெற்றியாகவே இருக்கும். எதிர்க்கட்சிகள் இதை எளிதில் விடமாட்டோம்" என்றார்.
முன்னதாக, எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களின் பேரணியை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில் டெல்லி காவல்துறையினர் நாடாளுமன்ற வளாக சாலையில் பேரிகார்டுகளை அமைத்திருந்தனர். ஆனால், அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட சில எம்பிக்கள் பேரிகார்டுகளை தாண்டி செல்ல முயன்றனர். ஆனால், அவர்களையும் தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் கைது செய்தனர்.
