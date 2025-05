ETV Bharat / bharat

கர்னல் சோபியா குரேஷி பற்றி சர்ச்சைக்குரிய கருத்து! அமைச்சர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவு! - COLONEL SOFIA QURESHI

கர்னல் சோபியா குரேஷி - கோப்புப்படம் ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 14, 2025 at 7:32 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 7:41 PM IST 2 Min Read

ஜபல்பூர் (மத்தியப்பிரதேசம்) : கர்னல் சோபியா குரேஷி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் விஜய் ஷா மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய மத்தியப் பிரதேச மாநில உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. நீதிபதிகள் அதுல் ஸ்ரீதரன் மற்றும் நீதிபதி அனுராதா சுக்லா ஆகியோர் அடங்கிய டிவிஷன் பெஞ்ச், அமைச்சரின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சை கவனத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பான மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், மாலை 6 மணிக்குள் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யுமாறு டிஜிபிக்கு உத்தரவிட்டனர். அமைச்சர் விஜய் ஷா, பொதுக் கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய போது, கர்னல் சோபியா குரேஷியை 'பயங்கரவாதிகளின் சகோதரி' என்று குறிப்பிட்டார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. ராணுவத்தில் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர் குறித்து அமைச்சர் விஜய் ஷா தெரிவித்த கருத்து நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. கர்னல் சோபியா குரேஷி குறித்து அமைச்சர் விஜய் ஷா தெரிவித்த கருத்து அரசியல் களத்திலும் சூடுபிடித்துள்ளது. மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி, அமைச்சர் விஜய் ஷாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. தனது பேச்சு குறித்து கண்டனங்கள் அதிகரித்து வருவதைக் கண்ட அமைச்சர் விஜய் ஷா, "பயங்கரவாதிகளுக்கு நமது பிரதமர் பதிலடி கொடுத்தது குறித்து பேசினேன். அதில் எனது பேச்சு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நான் அந்த அர்த்தத்தில் பேசவில்லை" என்று விளக்கமளித்தார்.

