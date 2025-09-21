ETV Bharat / bharat

எச் -1பி விசா கட்டண உயர்வு: டிரம்பின் முடிவால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் ஆந்திரா, தெலங்கானா மாநில ஐ.டி. நிபுணர்கள்!

அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய மாணவர்களில் 56% பேர் தெலுங்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் திடீரென எச்-1பி விசா விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ஒரு லட்சம் டாலராக (சுமார் ரூ.90 லட்சம்) உயர்த்தியிருப்பது ஆந்திரா, தெலங்கானா ஆகிய தெலுங்கு பேசும் மாநில மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு வெளியான புள்ளிவிபரங்கள் படி, 71 விழுக்காடு இந்தியர்களுக்கே எச்-1பி விசாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 35% விசாக்கள் ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே கிடைத்துள்ளதாக நிபுணர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.

மேலும், சில மாதங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க தூதரகம் அறிவித்த புள்ளிவிபரங்களின்படி, அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய மாணவர்களில் 56% பேர் தெலுங்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.

இந்திய ஐ.டி நிறுவனங்களும் தங்கள் ஊழியர்களுக்காக அதிகளவில் எச்-1 பி விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றன. அமெரிக்காவில் படிப்பு முடித்தவர்களும் அங்கேயே வேலையை தொடரும் நோக்கத்தில் ஓபிடி (Optional Practical Training) விசாவிற்குப் பிறகு எச்-1பி-க்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். இப்போது டிரம்ப் முடிவு இவர்களுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat)

நிறுவனங்கள் சட்டப்போராட்டம் நடத்த வாய்ப்பு

ஊழியர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஆண்டு சம்பளம் 1 லட்சம் டாலராக இருந்தால் கூட, அதே அளவு தொகையை விண்ணப்பக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டுமென்பது நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரும் சுமையாகும். இதுவரை அதிகபட்சமாக 7 முதல் 8 ஆயிரம் டாலருக்கு மேல் கட்டணமாக செலுத்தப்படவில்லை. இதனால், பல நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து சட்டப்போராட்டம் நடத்தும் வாய்ப்பு அதிகம் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

இந்த முடிவு நடைமுறைக்கு வந்தால், இந்திய நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பும் எண்ணிக்கை குறையும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், அங்கு படிக்கும் இந்திய மாணவர்கள் தற்காலிகமாகப் பயனடையலாம். ஏனெனில், ஓபிடி விசா மூன்று ஆண்டுகள் செல்லுபடியாக இருப்பதால், எச்-1பி விசா இல்லாமலேயே அங்கு அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடும்.

உடுமுலா வெங்கடேஸ்வர் ரெட்டி
உடுமுலா வெங்கடேஸ்வர் ரெட்டி (ETV Bharat)
இதையும் படிங்க
  1. எச்-1பி விசாவிற்கு இனி ரூ.90 லட்சம் - அமெரிக்காவில் வேலை செய்யும் இந்தியர்களுக்கு சிக்கல்!
  2. எச்-1பி விசா வைத்திருக்கும் இந்தியர்களுக்கு நற்செய்தி - ரூ.90 லட்சம் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு!
  3. இயற்கை வாழ்வியலோடு... ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் பண்ணை வீட்டில் ஆட்டோ ஓட்டி மகிழ்ந்த மத்திய அமைச்சர்!

இவர்களின் சம்பளம் குறைவாக இருக்கும், வரிகளும் விதிக்கப்படாது. ஆனால், ஓபிடி-க்குப் பிறகு எச்-1பி விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, ஒரு லட்சம் டாலர் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுமா என்பது குறித்து இன்னும் தெளிவு தேவைப்படுகிறது என்கிறார் உலகளாவிய கல்வி ஆலோசனை நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் உடுமுலா வெங்கடேஸ்வர் ரெட்டி.

எச்-1பி விசா நடைமுறையில் தெளிவின்மை

“டிரம்ப் முடிவுக்கு இதுவரை முழுமையான விளக்கம் இல்லை. ஆனால் இந்த முடிவு நடைமுறைக்கு வந்தால், இந்திய நிறுவனங்கள் மூலம் அமெரிக்கா செல்லும் திறன்மிகு ஊழியர்களுக்கு இது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்,” என ஆந்திராவைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு இந்தியர் அசோக் கொல்லா நம்மிடம் தெரிவித்தார்.

ஆந்திராவைச் சேர்ந்த மற்றொரு வெளிநாட்டு இந்தியர் தாகூர் மலினேனி கூறும்போது, “ஐ.டி நிறுவனங்கள் ஏற்கெனவே ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்து வருகின்றன. இந்த முடிவால் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். நிறுவனங்கள் அவர்களைத் தேர்வு செய்து பயிற்சி அளிக்கும் வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்,” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP H1B FEEH1B VISA FEETELUGU PEOPLE IN AMERICAஎச்1பி விசாH1B RULES 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.