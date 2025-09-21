எச் -1பி விசா கட்டண உயர்வு: டிரம்பின் முடிவால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் ஆந்திரா, தெலங்கானா மாநில ஐ.டி. நிபுணர்கள்!
அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய மாணவர்களில் 56% பேர் தெலுங்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.
Published : September 21, 2025 at 2:20 PM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் திடீரென எச்-1பி விசா விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ஒரு லட்சம் டாலராக (சுமார் ரூ.90 லட்சம்) உயர்த்தியிருப்பது ஆந்திரா, தெலங்கானா ஆகிய தெலுங்கு பேசும் மாநில மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு வெளியான புள்ளிவிபரங்கள் படி, 71 விழுக்காடு இந்தியர்களுக்கே எச்-1பி விசாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 35% விசாக்கள் ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே கிடைத்துள்ளதாக நிபுணர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
மேலும், சில மாதங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க தூதரகம் அறிவித்த புள்ளிவிபரங்களின்படி, அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய மாணவர்களில் 56% பேர் தெலுங்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.
இந்திய ஐ.டி நிறுவனங்களும் தங்கள் ஊழியர்களுக்காக அதிகளவில் எச்-1 பி விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றன. அமெரிக்காவில் படிப்பு முடித்தவர்களும் அங்கேயே வேலையை தொடரும் நோக்கத்தில் ஓபிடி (Optional Practical Training) விசாவிற்குப் பிறகு எச்-1பி-க்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். இப்போது டிரம்ப் முடிவு இவர்களுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
நிறுவனங்கள் சட்டப்போராட்டம் நடத்த வாய்ப்பு
ஊழியர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஆண்டு சம்பளம் 1 லட்சம் டாலராக இருந்தால் கூட, அதே அளவு தொகையை விண்ணப்பக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டுமென்பது நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரும் சுமையாகும். இதுவரை அதிகபட்சமாக 7 முதல் 8 ஆயிரம் டாலருக்கு மேல் கட்டணமாக செலுத்தப்படவில்லை. இதனால், பல நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து சட்டப்போராட்டம் நடத்தும் வாய்ப்பு அதிகம் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
இந்த முடிவு நடைமுறைக்கு வந்தால், இந்திய நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பும் எண்ணிக்கை குறையும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், அங்கு படிக்கும் இந்திய மாணவர்கள் தற்காலிகமாகப் பயனடையலாம். ஏனெனில், ஓபிடி விசா மூன்று ஆண்டுகள் செல்லுபடியாக இருப்பதால், எச்-1பி விசா இல்லாமலேயே அங்கு அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடும்.
இவர்களின் சம்பளம் குறைவாக இருக்கும், வரிகளும் விதிக்கப்படாது. ஆனால், ஓபிடி-க்குப் பிறகு எச்-1பி விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, ஒரு லட்சம் டாலர் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுமா என்பது குறித்து இன்னும் தெளிவு தேவைப்படுகிறது என்கிறார் உலகளாவிய கல்வி ஆலோசனை நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் உடுமுலா வெங்கடேஸ்வர் ரெட்டி.
எச்-1பி விசா நடைமுறையில் தெளிவின்மை
“டிரம்ப் முடிவுக்கு இதுவரை முழுமையான விளக்கம் இல்லை. ஆனால் இந்த முடிவு நடைமுறைக்கு வந்தால், இந்திய நிறுவனங்கள் மூலம் அமெரிக்கா செல்லும் திறன்மிகு ஊழியர்களுக்கு இது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்,” என ஆந்திராவைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு இந்தியர் அசோக் கொல்லா நம்மிடம் தெரிவித்தார்.
ஆந்திராவைச் சேர்ந்த மற்றொரு வெளிநாட்டு இந்தியர் தாகூர் மலினேனி கூறும்போது, “ஐ.டி நிறுவனங்கள் ஏற்கெனவே ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்து வருகின்றன. இந்த முடிவால் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். நிறுவனங்கள் அவர்களைத் தேர்வு செய்து பயிற்சி அளிக்கும் வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்,” என்றார்.