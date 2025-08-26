ETV Bharat / bharat

டிரம்புக்கு பதிலடி; விவசாயிகள் நலனில் சமரசம் செய்ய முடியாது: பிரதமர் மோடி திட்டவட்டம் - MODI ABOUT US TARRIF

எவ்வளவு அழுத்தம் வந்தாலும், அதை அரசு தாங்கிக்கொள்ளும் என்றும், விவசாயிகளின் நலனுக்கு ஒருபோதும் பாதிப்பு ஏற்படாது எனவும் பிரதமர் மோடி உறுதியளித்தார்.

அகமதாபாத்: இந்திய பொருட்களின் மீதான அமெரிக்க வரி விதிப்பு காலக்கெடு நாளையுடன் முடிவுக்கு வருகிற நிலையில், விவசாயிகள் மற்றும் சிறு தொழில்களின் நலனை சமரசம் செய்யமுடியாது என பிரதமர் மோடி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக தனது சொந்த மாநிலமான குஜராத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு 2 கி.மீ. ரோடு - ஷோ நடத்தினார். அதன் பிறகு, ரூ. 5,477 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு நலத்திட்ட நிகழ்ச்சிகளை தொடங்கி வைத்து அடிக்கல் நாட்டினார். பின்னர், அகமதாபாத்தின் நிகோல் பகுதியில் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றினார்.

அப்போது, வலிமைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அடையாளமாக திகழ்கின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும், நமது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய மோகன் மகாத்மா காந்தியயும் பின்பற்றி, அவர்களுடைய பாதையில் நடப்பதன் மூலம் இந்தியா அதிகாரம் பெறுகிறது என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ பற்றி பேசிய அவர், “பெஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானை மையமாகக் கொண்ட பயங்கரவாதிகளை அழிக்க, நடத்தப்பட்ட ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ இந்திய வீரர்களின் துணிச்சலை வெளிக்காட்டுவதாகவும், பயங்கரவாதிகளையும் அவர்களுக்கு உதவியவர்களையும் நாம் விட்டு வைக்கவில்லை” என்று கூறினார்.

அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிற இந்தியப் பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரி விதிக்க டிரம்ப் நிர்ணயித்திருந்த காலக்கெடு, நாளையுடன் (ஆக.27) முடிவடைகிற நிலையில், அதுகுறித்து பேசினார். அப்போது, “அமெரிக்க வரி விதிப்பு அமலுக்கு வந்தாலும் சிறு தொழில்முனைவோர், விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பாளர்களின் நலன்களில் இந்திய அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யாது. உங்களுடைய நலன் எப்போதுமே எனக்கு முக்கியம். எவ்வளவு அழுத்தம் வந்தாலும், அதை அரசு தாங்கிக் கொள்ளும். உங்களுடைய நலனுக்கு ஒருபோதும் பாதிப்பு ஏற்படாது” என உறுதியளித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், சுமார் 60 முதல் 65 ஆண்டுகள் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ், இறக்குமதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டதால்தான், நம் நாடு மற்ற நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக குற்றம்சாட்டினார். எனவே நாம் பிற நாட்டு பொருட்களை தவிர்த்து, சுதேசி பொருட்களை அதிகளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் மோடி வலியுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர், கடந்த 11 ஆண்டுகால பாஜக ஆட்சியில் இந்தியாவில் 25 கோடி மக்கள் வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அகமதாபாத்தில் வணிகம் அதிகரித்திருப்பதாகவும் கூறினார்.

