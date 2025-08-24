டெல்லி: இந்திய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி அடைந்துள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பிறகு, இந்தியாவின் வான் வெளி பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக, வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பு பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று (ஆக.24) ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் (IADWS) முதல் ஏவுகணையின் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.
The @DRDO_India has successfully conducted the maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2025
IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air… pic.twitter.com/TCfTJ4SfSS
உள் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஏவுகணையின் சோதனை ஒடிசா கடற்கரையில் இன்று வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதாக டிஆர்டிஓ (DRDO) தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு அதன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் (IADWS) முதல் ஏவுகணை சோதனை இன்று ஒடிசாவில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.
IADWS என்பது எதிரியின் பீரங்கியை துரிதமாக தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை (QRSAM - Quick Reaction Surface to Air Missile), மிகக் குறுகிய தூர வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு (VSHORADS - Very Short-Range Air Defence System), ஏவுகணைகள் மற்றும் உயர் சக்தி லேசர் அடிப்படையில் நேரடியாக தாக்கும் ஆயுதம் (DEW - Directed Energy Weapon) உள்ளிட்ட பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை கொண்டது” என பதிவிட்டுள்ளது.
இந்த சாதனைக்காக, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் இந்திய ஆயுதப்படைக்கு மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “இந்த தனித்துவமான சோதனை நமது நாட்டின் பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்பு திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. எதிரிகளின் டிரோன் தாக்குதலை முறியடிக்கவும், பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும் உதவும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த சோதனையால், ஏவுகணை வளர்ச்சியில் இந்தியா மேலும் ஒரு மைல்கல்லை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் இந்த ஏவுகணை சோதனை ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடந்து மூன்றரை மாதங்களுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.