ETV Bharat / bharat

வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு சோதனை வெற்றி: அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம்! - AIR DEFENCE SYSTEM TEST OFF

ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடைபெற்று சில மாதங்களே ஆன நிலையில், இந்தியா தனது படை பலத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் புதிய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பை வெற்றிகரமாக சோதித்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் முதல் ஏவுகனை ஏவப்படும் காட்சி
ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் முதல் ஏவுகனை ஏவப்படும் காட்சி (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 1:55 PM IST

1 Min Read

டெல்லி: இந்திய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி அடைந்துள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பிறகு, இந்தியாவின் வான் வெளி பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக, வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பு பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று (ஆக.24) ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் (IADWS) முதல் ஏவுகணையின் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.

உள் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஏவுகணையின் சோதனை ஒடிசா கடற்கரையில் இன்று வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதாக டிஆர்டிஓ (DRDO) தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு அதன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் (IADWS) முதல் ஏவுகணை சோதனை இன்று ஒடிசாவில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.

IADWS என்பது எதிரியின் பீரங்கியை துரிதமாக தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை (QRSAM - Quick Reaction Surface to Air Missile), மிகக் குறுகிய தூர வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு (VSHORADS - Very Short-Range Air Defence System), ஏவுகணைகள் மற்றும் உயர் சக்தி லேசர் அடிப்படையில் நேரடியாக தாக்கும் ஆயுதம் (DEW - Directed Energy Weapon) உள்ளிட்ட பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை கொண்டது” என பதிவிட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவுக்கு தனி விண்வெளி நிலையம்! பிரதமர் மோடி விருப்பம்!

இந்த சாதனைக்காக, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் இந்திய ஆயுதப்படைக்கு மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “இந்த தனித்துவமான சோதனை நமது நாட்டின் பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்பு திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. எதிரிகளின் டிரோன் தாக்குதலை முறியடிக்கவும், பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும் உதவும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்த சோதனையால், ஏவுகணை வளர்ச்சியில் இந்தியா மேலும் ஒரு மைல்கல்லை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் இந்த ஏவுகணை சோதனை ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடந்து மூன்றரை மாதங்களுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டெல்லி: இந்திய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி அடைந்துள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பிறகு, இந்தியாவின் வான் வெளி பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக, வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பு பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று (ஆக.24) ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் (IADWS) முதல் ஏவுகணையின் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.

உள் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஏவுகணையின் சோதனை ஒடிசா கடற்கரையில் இன்று வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதாக டிஆர்டிஓ (DRDO) தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு அதன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “ஒருங்கிணைந்த வான் பாதுகாப்பு ஆயுத அமைப்பின் (IADWS) முதல் ஏவுகணை சோதனை இன்று ஒடிசாவில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.

IADWS என்பது எதிரியின் பீரங்கியை துரிதமாக தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை (QRSAM - Quick Reaction Surface to Air Missile), மிகக் குறுகிய தூர வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு (VSHORADS - Very Short-Range Air Defence System), ஏவுகணைகள் மற்றும் உயர் சக்தி லேசர் அடிப்படையில் நேரடியாக தாக்கும் ஆயுதம் (DEW - Directed Energy Weapon) உள்ளிட்ட பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை கொண்டது” என பதிவிட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவுக்கு தனி விண்வெளி நிலையம்! பிரதமர் மோடி விருப்பம்!

இந்த சாதனைக்காக, பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் இந்திய ஆயுதப்படைக்கு மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “இந்த தனித்துவமான சோதனை நமது நாட்டின் பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்பு திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. எதிரிகளின் டிரோன் தாக்குதலை முறியடிக்கவும், பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும் உதவும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்த சோதனையால், ஏவுகணை வளர்ச்சியில் இந்தியா மேலும் ஒரு மைல்கல்லை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் இந்த ஏவுகணை சோதனை ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடந்து மூன்றரை மாதங்களுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER RAJNATH SINGHஅமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்வான் பாதுகாப்பு அமைப்புDRDOAIR DEFENCE SYSTEM TEST OFF

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.