ETV Bharat / bharat

நம்பகமான சேவையில் 63 ஆண்டுகள்! மார்கதர்சியின் 125-வது கிளையை திறந்துவைத்து ஷைலஜா கிரண் பெருமிதம்

ஹைதராபாத்தின் மல்கஜ்கிரியில் உள்ள ஜெயின்ஸ் பாலாஜி பிக் டவுனில் மார்கதர்சியின் 125-ஆவது கிளை திறக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் 125வது கிளையை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்த ராமோஜி குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் கிரண், மார்கதரசி நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் மற்றும் ராமோஜி ராவின் பேரன் சுஜய்.
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் 125வது கிளையை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்த ராமோஜி குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் கிரண், மார்கதரசி நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் மற்றும் ராமோஜி ராவின் பேரன் சுஜய். (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சுமார் 60 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களை கடந்த மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் 125-ஆவது கிளை மல்கஜ்கிரியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹைதராபாத்தின் மல்கஜ்கிரியில் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் 125-ஆவது கிளை நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஜெயின்ஸ் பாலாஜி பிக் டவுனில் அமைந்துள்ள புதிய கிளையை ராமோஜி குழும நிறுவனங்களின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர்.

இவர்களுடன் மறைந்த ராமோஜி ராவின் பேரன் சுஜய், மார்கதர்சி நிறுவன உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஷைலஜா கிரண், அவரது கணவருடன் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்க நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். 125ஆவது கிளையில் புதிய சீட்டுகளுக்கு பதிவு செய்து டெபாசிட் செய்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஷைலஜா கிரண் ரசீதுகளை வழங்கினார்.

"இந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவசர காலங்களில் சீட்டுகள் உதவும்" என்று ராமோஜி குழும நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் கிரண் கூறினார். "பல தலைமுறைகளாக மார்கதர்சி நம்பகமான சேவைகளை வழங்கி வருகிறது" என்று ஷைலஜா கிரண் பெருமித்துடன் தெரிவித்தார்.

60 ஆண்டுகளை கடந்த சேவை
இந்த நிகழ்வில் பேசிய மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண், "1962 ஆம் ஆண்டு சிறியதாகத் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம், கிளைகளாக விரிவடைந்து இன்று 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு சேவை வழங்கி வருகிறது.

தனிப்பட்ட தேவைகள், வணிக முதலீடுகள், அவசர தேவைகள் போன்றவற்றிற்கு நிதியாக சிட் ஃபண்டுகள் மக்களுக்கு உதவுகின்றன. சிட் ஃபண்டு உதவியுடன் நடுத்தர குடும்பங்கள் கூட பத்து லட்சத்திலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்க முடியும். இந்தத் துறையில் பல தடைகளைத் தாங்கிய ஒரு நிறுவனமாக 'மார்கதர்சி' வளர்ந்து நிற்கிறது.

இதையும் படிங்க: லட்சக்கணக்கான மக்களின் நிதி ஆதாரமாக சிட் ஃபண்ட்கள் திகழ்கின்றன! மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் பேச்சு!

'மார்கதர்சி' என்பது அர்ப்பணிப்புக்கான புனைப்பெயராக மாறியுள்ளது. இந்த நிறுவனம் எப்போதும் சட்ட வரம்பிற்குள் செயல்பட்டு மக்களுக்கு சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் நிறுவனர் ராமோஜி ராவ் மீது பதிக்கப்பட்ட மதிப்பு தான் இதற்கெல்லாம் காரணம். அவரது நல்லாசியுடன் இந்த நிறுவனம் மேலும் பல முன்னேற்றங்களை காணும்" என்று கூறினார்.

ஹைதராபாத்தின் மல்காஜ்கிரியில் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் புதிய கிளை திறப்பு விழாவின் போது, ​​பல வாடிக்கையாளர்கள் மார்கதர்சி உடனான தங்களின் தொடர்பை நினைவு கூர்ந்தனர். மார்கதர்சி தங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி போன்றது என்று அவர்கள் பாராட்டினர். பல தசாப்தங்களுக்குப் பிறகும் அந்த நிறுவனத்துடனான தங்களின் பந்தம் தொடர்கிறது என்பதை அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பதிவு செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MARGADARSI CHIT FUNDRAMOJI GROUP OF COMPANIESMARGADARSI CHIT FUND AT MALKAJGIRIமார்கதர்சி சிட்MARGADARSI CHIT FUND 125TH BRANCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.