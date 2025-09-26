நம்பகமான சேவையில் 63 ஆண்டுகள்! மார்கதர்சியின் 125-வது கிளையை திறந்துவைத்து ஷைலஜா கிரண் பெருமிதம்
ஹைதராபாத்தின் மல்கஜ்கிரியில் உள்ள ஜெயின்ஸ் பாலாஜி பிக் டவுனில் மார்கதர்சியின் 125-ஆவது கிளை திறக்கப்பட்டுள்ளது.
September 26, 2025
ஹைதராபாத்: சுமார் 60 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களை கடந்த மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் 125-ஆவது கிளை மல்கஜ்கிரியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹைதராபாத்தின் மல்கஜ்கிரியில் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் 125-ஆவது கிளை நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஜெயின்ஸ் பாலாஜி பிக் டவுனில் அமைந்துள்ள புதிய கிளையை ராமோஜி குழும நிறுவனங்களின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் கிரண் மற்றும் மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர்.
இவர்களுடன் மறைந்த ராமோஜி ராவின் பேரன் சுஜய், மார்கதர்சி நிறுவன உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஷைலஜா கிரண், அவரது கணவருடன் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்க நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். 125ஆவது கிளையில் புதிய சீட்டுகளுக்கு பதிவு செய்து டெபாசிட் செய்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஷைலஜா கிரண் ரசீதுகளை வழங்கினார்.
"இந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவசர காலங்களில் சீட்டுகள் உதவும்" என்று ராமோஜி குழும நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் கிரண் கூறினார். "பல தலைமுறைகளாக மார்கதர்சி நம்பகமான சேவைகளை வழங்கி வருகிறது" என்று ஷைலஜா கிரண் பெருமித்துடன் தெரிவித்தார்.
60 ஆண்டுகளை கடந்த சேவை
இந்த நிகழ்வில் பேசிய மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண், "1962 ஆம் ஆண்டு சிறியதாகத் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம், கிளைகளாக விரிவடைந்து இன்று 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு சேவை வழங்கி வருகிறது.
தனிப்பட்ட தேவைகள், வணிக முதலீடுகள், அவசர தேவைகள் போன்றவற்றிற்கு நிதியாக சிட் ஃபண்டுகள் மக்களுக்கு உதவுகின்றன. சிட் ஃபண்டு உதவியுடன் நடுத்தர குடும்பங்கள் கூட பத்து லட்சத்திலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்க முடியும். இந்தத் துறையில் பல தடைகளைத் தாங்கிய ஒரு நிறுவனமாக 'மார்கதர்சி' வளர்ந்து நிற்கிறது.
'மார்கதர்சி' என்பது அர்ப்பணிப்புக்கான புனைப்பெயராக மாறியுள்ளது. இந்த நிறுவனம் எப்போதும் சட்ட வரம்பிற்குள் செயல்பட்டு மக்களுக்கு சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் நிறுவனர் ராமோஜி ராவ் மீது பதிக்கப்பட்ட மதிப்பு தான் இதற்கெல்லாம் காரணம். அவரது நல்லாசியுடன் இந்த நிறுவனம் மேலும் பல முன்னேற்றங்களை காணும்" என்று கூறினார்.
ஹைதராபாத்தின் மல்காஜ்கிரியில் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்டின் புதிய கிளை திறப்பு விழாவின் போது, பல வாடிக்கையாளர்கள் மார்கதர்சி உடனான தங்களின் தொடர்பை நினைவு கூர்ந்தனர். மார்கதர்சி தங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி போன்றது என்று அவர்கள் பாராட்டினர். பல தசாப்தங்களுக்குப் பிறகும் அந்த நிறுவனத்துடனான தங்களின் பந்தம் தொடர்கிறது என்பதை அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பதிவு செய்தனர்.