வேவ்ஸ் 2025 உச்சி மாநாட்டில் கவனத்தை ஈர்த்த ராமோஜி குழும ஸ்டால்! - WAVES 2025 SUMMIT

வேவ்ஸ் 2025 உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட மராத்தி மொழி இயக்குநர் ரவி ஜாதவ் ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 4, 2025 at 2:15 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 2:32 PM IST 2 Min Read

மும்பை: வேவ்ஸ் 2025 உச்ச மாநாட்டில் ராமோஜி குழுமத்தின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஸ்டால் தன்னை வெகுவாக கவர்ந்ததாக பிரபல இயக்குநர் ரவி ஜாதவ் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின் முதல் திரைப்படம் 1913 மே 3ஆம் தேதி வெளியானது. அந்த வகையில் நேற்றுடன் (மே.3) 112 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. இது திரையுலக வரலாற்றில் புதிய மைல் கல்லாக அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், வளர்ந்து வரும் புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் யோசனைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக மத்திய அரசு வேவ்ஸ் 2025 உச்சி மாநாட்டை (Waves 2025 Summit) மும்பையில் நடத்தி வருகிறது. இந்த உச்சி மாநாட்டில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ராமோஜி குழுமத்தின் ஸ்டால், அனைத்து தரப்பு மக்களையும் வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, பள்ளிக் குழந்தைகள், இளம் தலைமுறையினர், திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரைப்பட துறையைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் என ஏராளமானோர் அதனை பார்வையிட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், மராத்தி திரைப்பட இயக்குநர் ரவி ஜாதவ் நேற்று தனது படக்குழுவினருடன் வேவ்ஸ் 2025 உச்சி மாநாட்டைப் பார்வையிட்டார். மேலும், ஸ்டாலை பார்வையிட்ட இயக்குநர் ரவி ஜாதவ், ராமோஜி சார்பில் அங்கு காட்சிப் படுத்தப்பட்டிருந்த கண்டுபிடிப்புகளைப் பாராட்டினார். இவர் ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் பல்வேறு திரைப்படங்கள் படமாக்கியவர். அப்போது பேசிய அவர், "ராமோஜி ஸ்டாலை பார்வையிட்டது மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருந்தது" என கூறினார். மேலும் பேசிய அவர், " சினிமா துறையைப் பொருத்தவரை தொடர்ச்சியான மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, திரைப்படங்கள் யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டும் என நாங்கள் கூறிக்கொண்டே இருப்போம். நான் என்னுடைய படத்தைத் தயாரிக்க தொடங்கியபோது, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் புதிதாக இருந்தது. அதனால், பலரும் அதனை சந்தேகமாகப் பார்த்தனர்.

