தலைமை நீதிபதி பி.ஆர் கவாய் மீது தாக்குதல் முயற்சி - உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்தது என்ன?
தன் மீது தாக்குதல் நடத்த முயன்ற போதிலும், “கவனம் சிதற வேண்டாம். இந்த நிகழ்வால் நான் திசை திருப்பப்படவில்லை” என்று கூறினார்.
Published : October 6, 2025 at 1:54 PM IST
டெல்லி: உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் மீது காலணியை வீச முயன்ற வழக்கறிஞரால் நீதிமன்றத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருப்பினும் இதனால் கவனம் சிதற வேண்டாம் என கூறிய நீதிபதி தனது வேலையை தொடர்ந்துள்ளார்.
உச்ச நீதிமன்றம் இன்று காலை வழக்கம்போல் கூடியபோது, தலைமை நீதிபதி பி.ஆர் கவாய் வழக்கு விசாரணை நடத்தியுள்ளார். அப்போது அங்கிருந்த வழக்கறிஞர் ஒருவர் திடீரென அவர்மீது தனது ஷூவை கழற்றி வீச முயன்றதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் நீதிமன்றத்தில் சிறிது நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்த நபர் நீதிமன்றத்துக்குள் கோஷங்கள் எழுப்ப தொடங்கியதும், பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு அவரை நீதிமன்ற அறையிலிருந்து வெளியே அழைத்துச் சென்றனர். அவரை வெளியேற்றும்போது, “சனாதன் தர்ம கா அப்மான் நஹி சஹேகா இந்துஸ்தான்” (சனாதன தர்மத்தை அவமரியாதை செய்வதை இந்தியா பொறுத்துக் கொள்ளாது) என்று கத்தியவாறே சென்றதாக அங்குள்ள வழக்கறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர்.
வழக்கு விசாரணையின்போது உள்ளே இருந்த வழக்கறிஞர்களில் சிலர், அவர் நீதிபதி பி.ஆர் கவாய் மீது ஷூவை வீச முயன்றதாக கூறுகின்றனர். ஆனால் ஒருசிலர் ஒரு காகித சுருளை வீசியதாக கூறுகின்றனர். இந்த சம்பவத்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து மீண்டும் அமர்வு தொடங்கியது.
நீதிமன்றத்துக்குள் குழப்பமான சூழல் நிலவிய போதிலும், தலைமை நீதிபதி கவாய் மிகவும் அமைதியுடனும், நிதானத்துடனும் தனது அடுத்த நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்தார். மேலும் ஒரு வழக்கறிஞரிடம், அடுத்த வழக்கு குறித்து சமர்பிக்குமாறு கூறியதுடன், “கவனம் சிதற வேண்டாம். இந்த நிகழவால் நான் திசை திருப்பப்படவில்லை” என்று கூறினார்.
இதனையடுத்து தலைமை நீதிபதியை தாக்க முயன்ற நபரை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள் தடுப்பு காவலில் வைத்துள்ளனர். நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் வைத்தே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மீது வழக்கறிஞர் ஒருவர் காலணி வீச முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.