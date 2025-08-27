ETV Bharat / bharat

காஷ்மீரில் பயங்கர நிலச்சரிவு: பலி எண்ணிக்கை 30ஆக உயர்வு - இடைவிடாது கொட்டும் மழையால் மக்கள் பீதி - KASHMIR LANDSLIDE

காஷ்மீரில் தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வரும் மேகவெடிப்பு மற்றும நிலச்சரிவு நிகழ்வுகளால் மக்கள் கடும் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

காஷ்மீரில் நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபடும் பாதுகாப்புப் படையினர்
காஷ்மீரில் நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபடும் பாதுகாப்புப் படையினர்
ஜம்மு: ஜம்மு - காஷ்மீரில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை கொட்டி வரும் நிலையில், வைஷ்ண தேவி கோயில் அருகே ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய நிலச்சரிவில் சிக்கி 30 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளனர். காணாமல் போன பலரை தேடும் பணி முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் கடந்த சில வாரங்களாகவே ஆங்காங்கே கனமழை பெய்து வந்தது. இந்த சூழலில், கடந்த 3 தினங்களாக மாநிலத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து பலத்த மழை பெய்து வந்தது. இதனால் பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டிருந்தன. அங்குள்ள ஆறுகளிலும், ஏரிகளிலும் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வெள்ளம் ஏற்பட்டது.

இந்த சூழலில், ஜம்மு - காஷ்மீரின் கட்ரா பகுதியில் உள்ள மாதா வைஷ்ணவா தேவி கோயில் அருகே நேற்று மதியம் பயங்கர நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் ஏராளமான வீடுகளும், விடுதிகளும் நொடிப்பொழுதில் இடிந்து தரைமட்டமாகி, மண்ணிலும், வெள்ளத்திலும் அடித்து செல்லப்பட்டன.

இந்த நிலச்சரிவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் சிக்கி மாயமாகினர். பல இடங்களில் மேம்பாலங்களும், சாலைகளும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டன. இதனால் நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்பதற்காக வந்த பாதுகாப்புப் படையினரால் சம்பவ இடங்களுக்கு உடனடியாக செல்ல முடியவில்லை.

பின்னர், படகுகள் மூலமாகவும், ஹெலிகாப்டர்கள் மூலமாகவும் வந்த பாதுகாப்புப் படையினர், தீவிர மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்ததாலும், வெள்ளப்பெருக்கு குறையாததாலும் மீட்புப் பணிகள் தொய்வடைந்தன. இருந்தபோதிலும், மனம் தளராத பாதுகாப்புப் படையினர், இரவு முழுவதும் அங்குள்ள கட்டட இடிபாடுகளை அகற்றி உள்ளே சிக்கியிருந்த மக்களை மீட்டனர்.

இந்நிலையில், நேற்றிரவு வரையில் 3,500 பேரை பாதுகாப்புப் படையினர் மீட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை முதலாக தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரும், மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் வந்து மீட்புப் பணியில் இணைந்து கொண்டனர். ஆனால், இன்று காலை முதலாக பலர் சடலங்களாக மீட்கப்பட்டு வருவது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று இரவு வரை 5ஆக இருந்த பலி எண்ணிக்கை, இன்று 30 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கியுள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது. தொடர்ந்து மீட்புப் பணி முடுக்கவிடப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, காஷ்மீரில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை, பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், நிலச்சரிவு ஏற்படும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் இருந்து மக்களை, உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு மாநில அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

நிலச்சரிவு காரணமாக செல்போன் டவர்களும், மின் கம்பங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன. இதனால் கட்ராவில் உள்ள பல பகுதிகள் இருளில் மூழ்கி இருப்பதோடு, அங்குள்ள யாரையும் செல்போனிலும் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், ஜம்மு பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி - கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழங்களில் இன்று நடைபெறவிருந்த பரீட்சைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

