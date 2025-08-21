புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்றுடன் நிறைவு பெற்றது.
நாடாளுமன்ற மழைக் கால கூட்டத் தொடர் கடந்த மாதம் 21-ம் தேதி தொடங்கியது. அப்போது முதலே, பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் இரு அவைகளிலும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளே மற்றும் வெளியேயும் இந்த விவகாரத்தை முக்கிய பிரச்சினையாக எதிர்க்கட்சிகள் முன் வைத்து தொடர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டன. இதனால், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் பலமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், மழைக்கால கூட்டத் தொடரின் கடைசி நாளான இன்று காலை 11 மணிக்கு இரு அவைகளும் வழக்கம் போல் கூடின. எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை முதலில் 12 மணி வரையும் பின்னர் பின்னர் காலவரையின்றியும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி காரணமாக மதியம் 2 மணி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. அவை மீண்டும் கூடியதும், 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் பிரதமர், மாநில முதல்வர்கள், அமைச்சர்களின் பதவிகளை பறிக்க வகை செய்யும் 3 மசோதாக்களை நாடாளுமன்றக் கூட்டுக் குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்புவதற்கான தீர்மானத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தாக்கல் செய்தார். அப்போதும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷங்களை எழுப்பினர். கடும் அமளிக்கு மத்தியில் இந்த தீர்மானத்தின் மீது குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதில் தீர்மானம் நிறைவேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், ஆன்லைன் விளையாட்டு மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த மசோதா மீது எவ்வித விவாதமும் இல்லாமல் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. இதையடுத்து, மாநிலங்களவை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மழைக் காலக் கூட்டத் தொடரில் நாடாளுமன்றம் மொத்தம் 21 நாட்கள் கூடியது. எனினும், மக்களவை வெறும் 37 மணி நேரம் மட்டுமே செயல்பட்டுள்ளது. இதே போல், மாநிலங்களவை 41 மணி நேரம் மட்டுமே செயல்பட்டுள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கிடையே இந்த கூட்டத் தொடரில் மக்களவையில் 12 மசோதாக்களும், மாநிலங்களவையில் 14 மசோதாக்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன.