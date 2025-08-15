இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் சிந்து நதிநீர் நமது விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. இதை வேறு எந்த நாட்டுக்கும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என மோடி உறுதி.
79வது சுதந்திர தினம்: நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி! - PM MODI INDEPENDENCE SPEECH
Published : August 15, 2025 at 7:49 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 8:04 AM IST
79வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார் பிரதமர் மோடி
LIVE FEED
சிந்து நதி நீர் இந்திய விவசாயிகளுக்கு சொந்தமானது!
அணு ஆயுத மிரட்டல் இந்தியாவிடம் எடுபடாது!
பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத மிரட்டல் இந்தியாவிடம் ஒருபோதும் எடுபடாது. பாகிஸ்தான் மீது இந்தியா நடத்திய சிந்தூர் ஆபரேஷன் நமது பலத்தை உலக நாடுகளுக்கு உணர்த்தியுள்ளது என மோடி பேச்சு.
79வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார் பிரதமர் மோடி
LIVE FEED
சிந்து நதி நீர் இந்திய விவசாயிகளுக்கு சொந்தமானது!
இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் சிந்து நதிநீர் நமது விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. இதை வேறு எந்த நாட்டுக்கும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என மோடி உறுதி.
அணு ஆயுத மிரட்டல் இந்தியாவிடம் எடுபடாது!
பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத மிரட்டல் இந்தியாவிடம் ஒருபோதும் எடுபடாது. பாகிஸ்தான் மீது இந்தியா நடத்திய சிந்தூர் ஆபரேஷன் நமது பலத்தை உலக நாடுகளுக்கு உணர்த்தியுள்ளது என மோடி பேச்சு.