79வது சுதந்திர தினம்: நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி! - PM MODI INDEPENDENCE SPEECH

செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றும் பிரதமர் மோடி
செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றும் பிரதமர் மோடி (@PTI_News)
Published : August 15, 2025 at 7:49 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 8:04 AM IST

79வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார் பிரதமர் மோடி

LIVE FEED

8:00 AM, 15 Aug 2025 (IST)

சிந்து நதி நீர் இந்திய விவசாயிகளுக்கு சொந்தமானது!

இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் சிந்து நதிநீர் நமது விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. இதை வேறு எந்த நாட்டுக்கும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என மோடி உறுதி.

7:51 AM, 15 Aug 2025 (IST)

அணு ஆயுத மிரட்டல் இந்தியாவிடம் எடுபடாது!

பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத மிரட்டல் இந்தியாவிடம் ஒருபோதும் எடுபடாது. பாகிஸ்தான் மீது இந்தியா நடத்திய சிந்தூர் ஆபரேஷன் நமது பலத்தை உலக நாடுகளுக்கு உணர்த்தியுள்ளது என மோடி பேச்சு.

Last Updated : August 15, 2025 at 8:04 AM IST

