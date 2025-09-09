குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை பிஆர்எஸ் மற்றும் பிஜூ ஜனதாதளம் கட்சிகள் புறக்கணிப்பதாக அறிவிப்பு
Live Update: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் - தொடங்கியது வாக்குப்பதிவு!
நாடாளுமன்றம் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 9, 2025 at 10:16 AM IST|
குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தங்கர் ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து, புதிய குடியரசு துணைத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (செப் 9) நடைபெறுகிறது. இதில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் தமிழ்நாட்டைச் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். அதேபோல் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிடுகிறார்.
தேர்தலை புறக்கணித்த கட்சிகள்!
குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது!
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. முதல் ஆளாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாக்களித்தார்.
