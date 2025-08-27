ஜம்மு: சமீபகாலமாக வடக்கு மற்றும் வட கிழக்கு பிராந்தியங்களில் மேக வெடிப்பு மற்றும் நிலச்சரிவு சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதோடு, கடுமையான பொருளாதார சேதங்களும் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக, வட மாநிலங்களில் ஒன்றான உத்தரகாண்டில் இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, வீடுகள், கடைகள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் என அனைத்தும் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் தொடர் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். வட மாநிலங்களில் கடந்த சில மாதங்களில் மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்திய வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவு குறித்து பார்க்கலாம்.
உத்தரகாண்டில் ஏற்பட்ட தொடர் நிலச்சரிவுகள்
கடந்த ஜூலை மாதத்திலிருந்தே உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஆங்காங்கே நிலச்சரிவுகளும், மேகவெடிப்பு காரணமாக வெள்ளப்பெருக்குகளும் ஏற்பட்டு வருகின்றன. இதனால் அங்கு வாழ்கின்ற மக்கள் கடும் சிரமங்களுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். ஜூலை மாதம் அங்கு பெய்த தொடர் கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. குறிப்பாக, கேதார்நாத் தாமில் இருந்து பத்ரிநாத் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் 40 பக்தர்கள் சிக்கிக்கொண்டனர். சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற மீட்புப் படையினர் கயிறு கட்டி அவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர்.
உத்தரகாசி காட்டாற்று வெள்ளம்
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி உத்தரகாசியில் உள்ள தரலி மற்றும் சுகி டாப் ஆகிய பகுதிகளில் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பால் அங்கு காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, தரலி பகுதியில் வெள்ளத்துடன் மணலும் சேர்த்து அடித்துவரப்பட்டதால் அங்கு நிலைமை மிகவும் மோசமானது. சம்பவ இடத்தில் பாதுகாப்புப் பணியினர் சாமர்த்தியமாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட போதிலும் 12 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், கடுமையான இடர்பாடுகளில் சிக்கிய பலர் மிகப்பெரிய சிரமத்திற்கு பின்னர் மீட்கப்பட்டனர்.
அதே நாளில் அந்த பேரழிவு ஏற்பட்ட 2 மணி நேரத்திலேயே சுகி டாப் பகுதியில் மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டு, காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது. இந்த இடர்பாடுகளில் சிக்கிய சுமார் 20 பேர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் இதில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டது குறித்த எந்த விவரங்களும் இல்லை.
|இதையும் படிங்க: காஷ்மீரில் பயங்கர நிலச்சரிவு: பலி எண்ணிக்கை 30ஆக உயர்வு - இடைவிடாது கொட்டும் மழையால் மக்கள் பீதி
ஜம்மு- காஷ்மீர் மேக வெடிப்பு
ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி ஜம்மு - காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பு காரணமாக கனமழை பெய்தது. இதனால் அங்கு பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில், அதில் சிக்கி 60க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். குறிப்பாக, கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் 9,500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள மெச்சைல் மாதா கோயிலில் அது யாத்திரை சமயம் என்பதால், ஏராளமான பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக வந்திருந்தனர். அந்த சமயத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்படவே, பலி எண்ணிக்கை அதிகமானதுடன், 100க்கும் மேற்பட்டோர் இடர்பாடுகளில் சிக்கி படுகாயமடைந்தனர். 70க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமானதாக சொல்லப்பட்டது.
ஆயிரக்கணக்கானோர் மாயம்
இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஜம்மு - காஷ்மீரில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழையால் கட்ரா பகுதியில் உள்ள மாதா வைஷ்ணவா தேவி கோயில் அருகே மிகப்பெரிய நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கி சுமார் 30 பேர் உயிரிழந்தனர். காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்று (ஆகஸ்ட் 26) ஏற்பட்ட பயங்கர நிலச்சரிவால் ஏராளமான வீடுகளும், விடுதிகளும் நொடிப்பொழுதில் இடிந்து தரைமட்டமாகின. இந்த நிலச்சரிவில் சிக்கி ஆயிரக்கணக்கானோர் மாயமாகி உள்ளனர். பல இடங்களில் மேம்பாலங்களும், சாலைகளும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. மீட்புப் பணிக்காக வந்த பாதுகாப்பு படையினராலும் சம்பவ இடங்களுக்கு உடனடியாக செல்லமுடியாமல், படகுகள், ஹெலிகாப்டர்கள் மூலமாக சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தொடர் மழையால் அங்கு பள்ளி, கல்லூரிகளில் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.