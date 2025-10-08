“இந்த பறவைகள் என்னை ‘அம்மா’ என்று அழைக்கின்றன” - நெகிழ்ச்சியில் பவ்யா! யார் இவர்?
இந்த பறவைகள் மனிதனை போன்றே பேசக் கூடியவையும் கூட. தினமும் பவ்யா வீட்டுக்குள் வரும் போது இவை அழகாக பேசி அவரை வரவேற்கின்றன.
Published : October 8, 2025 at 5:56 PM IST
கம்மம்: மகிழ்ச்சி, சுதந்திரம் போன்ற வார்த்தைகள் மனதுக்குள் எழுந்தாலே, அங்கு வண்ண வண்ண பறவைகள் சிறகடித்து பறக்க தவறுவதில்லை. எவ்வளவு சோர்வாக இருந்தாலும் பறவைகள் கீச்சிடுவதையும், வானில் சிறகடித்து பறப்பதையும் பார்க்கும் போது கட்டாயம் ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். எங்கோ போகிற பறவைகளே இவ்வளவு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் என்றால், வீட்டில் ஆசை ஆசையாக பார்த்து பார்த்து வளர்க்கிற பறவைகள் நம்மை மகிழ்ச்சியடைய செய்யாமலா இருக்கும்?
ஆம், “இந்த பறவைகளும், நாய்களும் வெறும் உயிரினங்கள் மட்டுமல்ல; அவை என்னுடைய குடும்பம். மற்ற எல்லாரை விடவும் அவைகள் என்னை நன்கு புரிந்துகொள்கின்றன” என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார் பவ்யா.
யார் இவர்? பறவைகள், நாய்களுக்கும் இவருக்கும் என்ன தொடர்பு? பார்க்கலாம் வாங்க!
தெலங்கானா மாநிலம், கம்மம் மாவட்டத்திலுள்ள தன்சலபுரம் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பி. பவ்யா. இவர் ஒரு அரசு ஊழியர். இவர் தினமும் மாலையில் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு சோர்வாக வரும் போதே, படபடவென சிறகடிக்கும் பறவைகள் ஒருபுறம் கீச்சித்து வரவேற்க, கால்களை சுற்றியபடி வாலாட்டிக் கொண்டே வருகின்றன செல்ல நாய்கள்.
பறவைகள் மற்றும் நாய்கள் மீது கொண்ட இனம்புரியா பற்றுதலால் கேரளாவிலிருந்து ரூ. 1 லட்சத்திற்கு ஆப்பிரிக்க சாம்பல் கிளியை வாங்கி வளர்த்து வருகிறார் பவ்யா. இந்த வகை கிளிகள் அதிக புத்திசாலித்தனமானவை. குறிப்பாக, இவை மனிதனை போன்றே பேசக்கூடியவையும் கூட. தினமும் பவ்யா வீட்டுக்குள் வரும் போது இவை அழகாக பேசி அவரை வரவேற்கின்றன.
அந்த கிளிக்கு, வண்ணமையமான கிரீன்சீக் கோனூர் கிளிகளும், சன் கோனூர் கிளிகளும் சற்றும் குறைந்தவர்களில்லை. இவர்களும் பவ்யாவை படபடவென சிறகடித்து உற்சாகத்துடன் வரவேற்கின்றன. இவர்கள் ஒருபுறம் பவ்யாவின் கவனத்தை ஈர்க்க, தங்களையும் கொஞ்சம் கவனிக்குமாறு லாப்ரடோர் மற்றும் கோல்டன் ரெட்ரீவர் நாய்களும் வாலாட்டிக் கொண்டே கால்களை சுற்றி வட்டமிடுகின்றன. பவ்யா வீட்டில் இல்லாத போது வீட்டை காவல் காப்பது இவர்களுடைய வேலை.
இந்த கிளிகள் மற்றும் நாய்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீர், ஆரோக்கியமான உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்தல் மற்றும் சரியான நேரங்களில் கால்நடை மருத்துவர்களிடம் பரிசோதனைக்கு அழைத்துச் செல்லுதல் போன்றவற்றை பவ்யா ஒரு போதும் தவறுவதில்லை. மேலும் தனது செல்லப் பிராணிகளுடன் போதிய நேரத்தையும் அவர் செலவிடுகிறார்.
அவை வெறும் உயிரினங்கள் மட்டுமல்ல; தனது குடும்பமும் கூட என்கிறார் பவ்யா. “இந்த பறவைகளும், நாய்களும் எனக்கு நண்பர்களாக எப்போதும் என்னுடன் இருக்கின்றன. இவை வெறும் உயிரினங்கள் மட்டுமல்ல; அவை என்னுடைய குடும்பமும் கூட. இவை என்னை ‘அம்மா’ என்று அழைக்கின்றன. மற்ற எல்லோரையும் விடவும் அவைகள் என்னை நன்கு புரிந்து கொள்கின்றன. இவர்களுடன் இருக்கும் போது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத நட்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் அளவற்ற அன்பு எனக்கு கிடைக்கிறது” என தனது செல்லப் பிராணிகள் குறித்து உணர்ச்சிபொங்க பகிர்கிறார்.
மனிதர்களும் மற்ற உயிரினங்களும் எவ்வளவு ஆழமான அன்பையும் மரியாதையையும் பகிர்ந்துகொள்ள முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாக திகழ்கிறார் பவ்யா.