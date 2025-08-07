டெல்லி: கர்நாடகாவில் ஒரேயொரு தொகுதியில் 40,000 போலி வாக்காளர் முகவரிகள் உள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி இருந்தார். அத்துடன் அதற்கான ஆதாரங்கள் தங்களிடம் இருப்பதாகக் கூறி, அவற்றையும் ராகுல் வெளியிட்டார்.
இந்த நிலையில், இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்டு, கர்நாடக மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில், 'கர்நாடகாவில் தகுதியற்ற வாக்காளர்கள் யார் யாரெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பெயருடன் குறிப்பிட்டு, கையொப்பத்துடன் ராகுல் காந்தி சமர்ப்பிக்க வேண்டும்' என்று அந்த மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அங்கு சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த நடவடிக்கையில் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டது. நாடு முழுவதும் எழுந்த கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது ஜனநாயகத்துக்கு பேராபத்து என காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.
|இதையும் படிங்க: அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டர்... திருப்பூரில் சப் இன்ஸ்பெக்டரை கொன்றவர் சுட்டுக்கொலை!
இந்நிலையில், டெல்லியில் இன்று ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை நடத்தினார். அப்போது அவர் "பீகாரில் மட்டுமல்ல, கர்நாடகாவிலும் இதுபோன்ற வாக்காளர் மோசடி நடந்துள்ளது. பெங்களூரின் மகாதேவ்புரா சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட போலி வாக்காளர்களை நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம். இதில் 11,965 வாக்காளர்களின் பெயர்கள் இரண்டு முறை பதிவாகியுள்ளன. 40,009 வாக்காளர்களின் முகவரிகளும் போலி என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அங்கு 4,132 பொருத்தமில்லாத வாக்காளர்களின் புகைப்படங்கள் உள்ளன. புதிய வாக்காளர்களை பதிவு செய்வதற்கான ஆவணத்தை 33,692 பேர் தவறாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள்" என அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை ராகுல் காந்தி முன்வைத்தார். காங்கிரஸ் நடத்திய ஆய்வில் இது தெரியவந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
ராகுல் காந்தியின் இந்த குற்றச்சாட்டு, நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கு கர்நாடக மாநிலத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி கடுமையாக எதிர்வினை ஆற்றியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ராகுல் காந்திக்கு அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், "கர்நாடகாவில் தகுதியற்ற வாக்காளர்கள் பலர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பல தகுதியுடைய வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாகவும் நீங்கள் (ராகுல் காந்தி) கூறியுள்ளீர்கள். அவ்வாறு நீக்கப்பட்ட மற்றும் சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயர்களை 1960 தேர்தல் விதி 20 (3)இன் கீழ், உங்களின் கையொப்பத்துடன் அனுப்புமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
அப்படி அனுப்பினால் மட்டுமே தேவையான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்க முடியும். இன்று மாலைக்குள் உங்களிடம் இருந்து அந்த பெயர்களை எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று கர்நாடக மாநில தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி கூறியுள்ளார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.