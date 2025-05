ETV Bharat / bharat

பாகிஸ்தான் ஏவுகணைகள், ட்ரோன்களை இடைமறித்து அழித்த இந்திய ராணுவம் - உயிரிழப்பு இல்லை என ஐடிஎஸ் தகவல்! - JAMMU UNDER PAKISTAN DRONE ATTACK

ஜம்மு மீது பாகிஸ்தான் மேற்கொண்ட ட்ரோன் தாக்குதலை இந்திய ராணுவம் நடுவானில் அழித்தது ( Screengrab from video captured by Jammu residents )

ஜம்மு&காஷ்மீர்: ஜம்மு-காஷ்மீரின் குளிர்கால தலைநகரான ஜம்மு மீது பாகிஸ்தான் ட்ரோன்கள், ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக காஷ்மீர் மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். ராஜஸ்தானில் பாகிஸ்தான் விமானி பிடிபட்டார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்சால்மர் பகுதியில் பாகிஸ்தான் விமானப்படையின் விமானி ஒருவர் இந்திய ராணுவத்தினரிடம் பிடிபட்டுள்ளார். இது குறித்து ராஜஸ்தான் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இது குறித்த தகவல்கள் மேலும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இந்தியா முழுமையான தயார் நிலை இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "நிலையான வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் மூலம், அனைத்து அச்சுறுத்தல்களும் விரைவாக அழிக்கப்பட்டுள்ளன. உயிரிழப்புகளோ அல்லது பொருட்சேதமோ இல்லை,"என கூறப்பட்டுள்ளது. ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர்: ஜம்மு நகரின் மீது பாகிஸ்தான் தொடர் தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளது. ஜம்மு நகரில் உள்ள மக்கள் வானத்தில் இருந்து ட்ரோன்கள், ஏவுகணைகள் கீழே விழுவதை கண்டதாக ஈடிவி பாரத்திடம் கூறியுள்ளனர். அதே நேரத்தில் பாகிஸ்தானின் ட்ரோன்கள், ஏவுகணைகளை இந்தியாவின் வான் தடுப்பு முறை வெற்றிகரமாக இடைமறித்து வானிலையே அழித்து வருகிறது. இது குறித்து ஈடிவி பாரத் இணையத்தளத்துடன் பேசியோர், தாமவே தேடுதல் நடத்தி இலக்குகளை தாக்கக் கூடிய ட்ரோன்களை ஜம்மு மீது குறிவைத்து பாகிஸ்தான் ஏவி உள்ளது. ஆனால், அதனை நமது நாட்டின் வான்வெளி தடுப்பு முறை அதனை இடைமறித்து பெரும்பாலானவற்றை அழித்து விட்டது,"என்று கூறினர். ஈடிவி பாரத்தின் செய்தியாளர் முகமது அஷ்ரஃப் உள்ளிட்ட பலரும் ஜம்மு நகரின் வான்வெளியில் ட்ரோன்கள் பறந்து வருவதைக் கண்டுள்ளனர்.

