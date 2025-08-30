ஜம்மு: ஜம்மு & காஷ்மீரில் இந்த மாதத்தில் மட்டும் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக நேற்று இரவு மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டதில் 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஜம்மு & காஷ்மீரின் முக்கிய மாவட்டங்களுள் ஒன்று ரியாசி. இங்குள்ள மஹோரின் பத்தர் கிராமத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் நேற்றிரவு அந்த பகுதியில் மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டு, அதி கன மழை பெய்தது. அதில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி அந்த பகுதியில் வசித்து வந்த நசீர் அகமது ரஹி (38), அவரது மனைவி வசாரா பானு மற்றும் அவர்களது ஐந்து மகன்களான பிலால் அகமது (12), முகமது முஸ்தபா (10), முகமது அடில் (8), முகமது முபாரக் (6) மற்றும் முகமது வசீம் (4) ஆகிய 7 பேரும் உயிரிழந்தனர்.
அதேபோல், ராம்பன் மாவட்டத்தில் ராஜ்கர் பகுதியில் பெய்த மழையால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 4 பேர் உயிரிழந்தனர். ஒருவர் காணாமல் போன நிலையில் காவல் துறை, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் துணை பேரிடர் மீட்புப் படையினர் அவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
துணை நிலை ஆளுநர் & முதலமைச்சர் இரங்கல்
Anguished by the cloudburst & rain-triggered landslides in Reasi & Ramban. Condolences to the bereaved families. Spoke to Senior Officials and took stock of the situation. Rescue and relief operations are underway. All possible assistance is being provided to the affected.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 30, 2025
இது குறித்து, ஜம்மு காஷ்மீர் துணை நிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா வெளியிட்ட பதிவில், “ரியாசி & ராம்பனில் ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பால் பலத்த மழை பெய்தது. அப்போது ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு குறித்து கவலை கொள்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கிறேன். கள நிலவரம் குறித்து உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்துள்ளேன். மீட்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Chief Minister expressed deep sorrow over the tragic landslide in Reasi’s Bhadder village that claimed the lives of seven family members.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 30, 2025
Taking note of the continuous heavy rains, he appealed to people to remain alert, avoid vulnerable areas, and strictly adhere to safety…
மேலும், முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா வெளியிட்ட பதிவில், “உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து கொள்கிறேன். தொடர் மேக வெடிப்பு மற்றும் அதனால், ஏற்படும் வெள்ள பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவுகளை கருத்தில் கொண்டு மக்கள் மலை பகுதிகளில் இருப்பதை தவிர்க்கவும். அதனை கண்காணிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மீட்பு படையினர் எப்போதும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அபாயகரமான இடங்களில் வசிப்பவர்களை மீட்டு முகாமில் தங்க வைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் மக்கள் நிலைமையின் தீவரத்தை உணர்ந்து அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தொடரும் மேக வெடிப்பும், உயிரிழப்பும்
முன்னதாக, கடந்த ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி சிசோட்டி கிராமத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மேக வெடிப்பால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி மச்சைல் மாதா கோயிலுக்குச் சென்று கொண்டிருந்த 60-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர். பலர் காணாமல் போயுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 26 அன்று ஏற்பட்ட மேக வெடிப்பில் பெய்த மழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி வைஷ்ணவி தேவி ஆலயத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்த 35 பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர். 12 பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர். அதே நாளில் மற்றோரு மாவட்டமான தோடாவில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர்.