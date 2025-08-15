டெல்லி: இந்தியாவின் 79 ஆவது சுதந்திர தினம் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக இன்று கொண்டாடப்பட்டது. டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்த பிரதமர் மோடி, நாட்டு மக்களிடம் சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் உரையாற்றினார்.
அப்போது பிரதமர் மோடி பேசும்போது, "கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஜிஎஸ்டி வரி நம் நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் வரி முறை சீராக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் இந்த நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டது.
தற்போது 5%, 12%, 18% மற்றும் 28% என 4 விகிதங்களில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த வரியில் மாற்றம் வேண்டுமென்றும், இதனை குறைக்க வேண்டும் என்றும் பல தரப்புகளில் இருந்து கோரிக்கை வந்த வண்ணம் இருக்கிறது.
எனவே நாட்டு மக்களுக்கு, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மிகப்பெரிய பரிசு கொடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஜிஎஸ்டி வரியில் சில திருத்தங்களை செய்து அதன் விகிதங்கள் குறைக்கப்பட உள்ளது.
இந்த வரி குறைப்பால் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் நிச்சயம் பயன் அடையும், விவசாயிகள், பெண்கள், ஏழைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான நிதி மேம்படுத்தப்படும்." என்று பிரதமர் மோடி பேசினார்.
இந்நிலையில் வரும் தீபாவளிக்குள் தற்போதைய மறைமுக வரி முறையை மாற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி புதுப்பிக்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் (ஜிஎஸ்டி) 5 % மற்றும் 18 % என இரண்டு வரி விகிதங்களை மட்டுமே மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து ஜிஎஸ்டி அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது, "அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களுக்கு தற்போது பூஜ்ஜிய சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படுகிறது. தினசரி பயன்பாட்டுப் பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம், நிலையான பொருட்களுக்கு 12 சதவீதம், மின்னணு மற்றும் சேவைகளுக்கு 18 சதவீதம் மற்றும் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு 28 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படுகிறது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டியில் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு 2 அடுக்குகள் மற்றும் 40 சதவீத சிறப்பு வரி விகிதம் இருக்கும். புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி அங்கீகரிக்கப்படும்போது 12 சதவீத வரி அடுக்கில் உள்ள 99 சதவீத பொருட்கள் 5 சதவீத வரிக்கு மாறும்.
அதேபோல், தற்போது 28 சதவீதத்தில் வசூலிக்கப்படும் கிட்டத்தட்ட 90 சதவீத பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் 18 சதவீத வரி விகிதத்திற்கு மாறும். 40 சதவீத சிறப்பு வரி ஏழு வகையான பொருட்களுக்கு மட்டுமே விதிக்கப்படும். புகையிலை இந்த விகிதத்தின் கீழ் வரும்.
ஆனாலும் மொத்த வரிவிதிப்பு தற்போதைய 88 சதவீதமாகவே தொடரும். புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி, நுகர்வுக்கு பெரிய ஊக்கத்தை அளிக்கும். வரி விகித திருத்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய வருவாய் இழப்பை ஈடுசெய்யும்.
வைரங்கள் மற்றும் விலையுயர்ந்த கற்கள் போன்ற அதிக உழைப்பு மிகுந்த மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த துறைகளுக்கு தற்போதுள்ள விகிதங்களின்படி வரி தொடர்ந்து விதிக்கப்படும்." என்று அவர் கூறினார்.
