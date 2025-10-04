ETV Bharat / bharat

‘அமைதியை விரும்பும் இந்தியா’ காஸா விவகாரத்தில் டிரம்ப் நடவடிக்கைக்கு இந்தியா வரவேற்பு!

நாடுகளுக்கு இடையே இந்தியா எப்போதும் அமைதியை விரும்புவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: காஸா மீது இஸ்ரேல் தொடுத்துள்ள போரை நிறுத்துமாறு, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பிறப்பித்த உத்தரவை வரவேற்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஹமாஸ் அமைப்பினர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பாலஸ்தீனத்தின் காஸா பகுதியை குறி வைத்து, இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த தாக்குதலில் இதுவரை பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவி பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். எனவே, இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர பல நாடுகளும் இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் அமைப்புடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளன.

எனினும், இதற்கு முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில் அக்டோபர் 7, 2023 அன்று நடந்த தாக்குதலின் போது, பிடித்து செல்லப்பட்ட பணயக் கைதிகளை ஹமாஸ் விடுவிப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளது என டிரம்ப் தெரிவித்தார்.

மேலும், அவர்கள் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட்டிருப்பதாக கூறிய டிரம்ப், உடனடியாக இஸ்ரேல் தாக்குதலை நிறுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். அதிபர் டிரம்ப் எடுத்திருக்கும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவரது தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “அதிபர் டிரம்ப் தலைமையில், காஸாவில் அமைதி திரும்புவதற்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இஸ்ரேல் பணயக் கைதிகளை விடுவிக்க ஹமாஸ் முன் வந்துள்ளது இந்த பேச்சுவாத்தையின் முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகிறது. நாடுகளின் இடையே அமைதியான சூழல் நிலவுவதை இந்தியா எப்போது ஆதரிக்கும்” என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நேரத்தில், பாலஸ்தீனம் சுதந்திரமாக செயல்பட இஸ்ரேல் வழி வகுக்க வேண்டும் என்பதே ஹமாஸின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. குறிப்பாக, பாலஸ்தீனத்தின் அதிகாரம் உள்நாட்டில் ஒருவரிடம் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், இஸ்ரேலின் தலையீடு என்றும் இருக்கக் கூடாது என்பதும் அவர்கள் நெடுங்காலமாக முன் வைக்கும் முக்கியக் கோரிக்கைகளாக உள்ளது

இதையும் படிங்க: ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வரும் காஸா போர் - டிரம்ப் நிபந்தனைகளை ஏற்றார் நெதன்யாகு!

மறுபுறம், போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக டிரம்ப் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளில் முதல் கட்டத்தை செயல்படுத்த இஸ்ரேல் தயாராகி வருவதாக பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போர் நிறுத்த நடவடிக்கைகளில் முதல் கட்டம் என்பது, பணயக்கைதிகளை விடுவிப்பதைக் குறிக்கிறது. அந்தவகையில், ஹமாஸ் பணயக் கைதிகளை விடுவிக்கு ம்போது, இஸ்ரேலும் தங்களிடம் உள்ள பணயக் கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும்.

மேலும், டிரம்பின் நடவடிக்கைக்கும் இஸ்ரேல் என்றும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளார். தற்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்த சுமூகமான நடவடிக்கைகள் வாயிலாக விரைவில் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA PLANPM MODIPM MODI ON ISRAEL GAZA WARஇஸ்ரேல் காசா போர்ISRAEL GAZA PEACE TALK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.