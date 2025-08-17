மகாராஷ்டிரா: தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து மும்பைக்கு வந்த இண்டிகோ விமானம் தரையிறங்கும்போது ஓடுபாதையில் உரசியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருப்பினும் விமானியின் சமார்த்தியத்தால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டு விமானம் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கப்பட்டது.
இண்டிகோவின் ஏர்பஸ் ஏ-321 (விமான எண் 6E1060) விமானம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 16) மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி சர்வதேச விமான நிலையம் வந்தது. அப்போது, விமானத்தை தரையிறக்க விமானி முயற்சி செய்தபோது, விமானத்தின் வால்பகுதி ஓடுபாதையில் உரசியது. இதில், பயணிகள் பதற்றமடைந்த நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விமானி விமானத்தை மீண்டும் டேக் ஆப் செய்தார்.
தொடர்ந்து, விமானியின் சாமர்த்தியத்தால் சிறிது நேரம் கழித்து இரண்டாவது முயற்சியில் விமானம் பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டது. இதனால் அங்கு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் பயணிகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மும்பையில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், அங்கு நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாகவே விமானத்தால் தரையிறங்க முடியவில்லை என இண்டிகோ நிறுவனம் விளக்கம் அலித்துள்ளது.
இதுகுறித்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் மக்கள் தொடர்புத் துறை அளித்துள்ள விளக்கத்தில், “மும்பையில் ஏற்பட்ட பாதகமான வானிலை காரணமாக, இண்டிகோ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஏர்பஸ் ஏ-321 விமானம் தரையிறங்கியபோது ஓடுபாதையில் அதன் வால் பகுதி உரசியது. விமானம் குறைந்த உயரத்தில் பறந்துக் கொண்டிருந்தபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
இதனையடுத்து, இரண்டாவது முயற்சியில் விமானம் எந்த தடையும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. வழிகாட்டு விதிகளின்படி தேவையான ஆய்வுகள், பழுதுபார்ப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை அனுமதி பெற்ற பின்னரே சம்பந்தப்பட்ட விமானம் பறக்கவிடப்படும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இண்டிகோ A321 விமானத்தின் வால்பகுதி ஓடுபாதையை உரசுவது இது ஏழாவது முறையாகும்.
