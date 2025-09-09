ETV Bharat / bharat

இன்று குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் - சிபி ராதாகிருஷ்ணன் vs சுதர்சன ரெட்டி - யாருக்கு வெற்றிவாய்ப்பு?

குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர் மாநிலங்களவை தலைவராகவும் இருப்பார். குடியரசுத் துணைத் தலைவரின் பதவி காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.

சிபி ராதாகிருஷ்ணன் - சுதர்சன் ரெட்டி
சிபி ராதாகிருஷ்ணன் - சுதர்சன் ரெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 9:08 AM IST

டெல்லி: ஒட்டுமொத்த நாடே எதிர்பார்த்துள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் டெல்லியில் இன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதில் என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளரான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கும், இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளரான சுதர்சன ரெட்டிக்கும் இடையே போட்டி நிலவுகிறது.

குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்குள்ளாகவே, தனது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி அவர் ராஜினாமா செய்ததாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, புதிய குடியரசு துணைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதில் பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி சார்பில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக பி. சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிடுகிறார். சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பாஜக அரசியல் பின்னணியை கொண்டவர். ஆனால், சுதர்சன் ரெட்டி அரசியல் சாராதவர். இவர் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர் ஆவார்.

இந்நிலையில், குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல், டெல்லி நாடாளுமன்றத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி, மாலை 5 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள மக்களவை, மாநிலங்களவை என இரு அவைகளை சேர்ந்த எம்.பி.க்களும் இதில் வாக்களிக்கவுள்ளனர்.

மாலை 6 மணிக்கு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் உடனடியாக அறிவிக்கப்படும். இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளரான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கே வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் மக்களவையில் 542 எம்.பி.க்கள் (ஒரு இடம் காலி) வாக்களிக்கவுள்ளனர். மாநிலங்களவையில் 240 பேர் (5 இடங்கள் காலி) வாக்களிக்கிறார்கள். இவ்வாறு மொத்தம் 782 எம்.பி.க்கள் வாக்களிக்க காத்திருக்கின்றனர். இதில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற குறைந்தபட்சம் 392 வாக்குகள் தேவை.

இதில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 422 எம்.பி.க்கள் உள்ளதால், அக்கூட்டணி வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. ஆனால், இந்தியா கூட்டணிக்கு 354 எம்.பி.க்களே உள்ளனர். இதனால், இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி வெற்றி பெறுவது கடினம். வாக்குச்சீட்டு மூலமாக ரகசிய வாக்கெடுப்பு முறையில் இந்த தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர், மாநிலங்களவை தலைவராகவும் செயல்படுவார். குடியரசுத் துணைத் தலைவரின் பதவி காலம் 5 ஆண்டுகள். ஆனால், அவரது பதவி காலம் முடிந்தாலும் கூட, அடுத்த நபரை தேர்ந்தெடுக்கும் வரை, அவர் அப்பதவியில் தொடரலாம்.

முன்னதாக, குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை நவீன் பட்நாயக்கின் பிஜு ஜனதா தளமும், சந்திரசேகர் ராவின் பிஆர்எஸ் கட்சியும், அகாலி தளமும் புறக்கணி்பபதாக அறிவித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

