டெல்லி: ஆக்சியம்-4 விண்வெளி பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த இந்திய விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா இன்று தாயகம் திரும்பினார்.
கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதியன்று அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் உள்ள கென்னடி விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஆக்சியம்-4 குழுவினர் தங்களது விண்வெளி பயணத்தை துவங்கினர். இந்த பயணத்தில் இந்திய விமானப்படையின் (IAF) குழு கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா இடம்பெற்றிருந்தார். 18 நாள் பயணத்தில் பல்வேறு ஆய்வுகளை செய்த சுபான்ஷு சுக்லா உள்ளிட்ட ஆக்சியம்-4 குழுவினர் ஜூலை 15 மதியம் 3.01 மணிக்கு கலிஃபோர்னியா கடல் பகுதியில் வந்திறங்கினர்.
இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த சில வாரங்களாக அமெரிக்காவில் விண்வெளி தொடர்பான பயிற்சிகளை பெற்ற சுபான்ஷு சுக்லா இன்று அதிகாலை விமானம் மூலம் இந்தியா திரும்பினார். இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மற்றும் இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன் ஆகியோர் சுபான்ஷு சுக்லாவை வரவேற்றனர்.
சுக்லா இன்று (ஆகஸ்ட் 17) பிரதமர் மோடியை சந்திக்க உள்ளார். தொடர்ந்து டெல்லியில் ஆகஸ்ட் 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் தேசிய விண்வெளி தின கொண்டாட்டங்களிலும் அவர் பங்கேற்க உள்ளார்.
சுபான்ஷு சுக்லாவின் உருக்கமான பதிவு
முன்னதாக, சுபான்ஷு சுக்லா இந்தியாவிற்கு விமான ஏறியவுடன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உணர்ச்சிகரமான பதிவு ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் "அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறும்போது கலவையான உணர்ச்சிகளால் நிரம்பியுள்ளேன். இங்கு எனக்கு கிடைத்த பாடங்களும், நண்பர்களையும் என்னால் மறக்கவே முடியாது. நான் மீண்டும் எனது தாயகமான இந்தியாவுக்கு திரும்புகிறேன். அங்கு எனது குடும்பத்தினரையும், உறவினர்களை காண ஆர்வத்துடன் உள்ளேன். நான் விண்வெளி பயணத்துக்கு செல்லும் முன்பும், தற்போதும் எனது குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் உறுதுணையாக இருந்தனர்.
நான் விண்வெளிக்கு சென்றுவிட்டு முதல் முறையாக இந்தியா திரும்புவதால் அனைவரும் என்னை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்க காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். தற்போது எனது மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை. இந்த பயணம் எனக்கு பலவற்றை கற்றுக்கொடுத்தது" என்று அந்த பதிவில் சுபான்ஷு சுக்லா தெரிவித்துள்ளார்.
