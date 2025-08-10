Essay Contest 2025

முடிவுக்கு வருகிறதா உக்ரைன் போர்? அமெரிக்கா - ரஷ்யா அதிபர்கள் பேச்சுவார்த்தை; இந்தியா வரவேற்பு! - US RUSSIA PRESIDENT MEET

ரஷ்யாவிடம் இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு 50% வரி விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்யா அதிபர் புடின்
அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்யா அதிபர் புடின் (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 4:13 PM IST

டெல்லி: அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா அதிபர்கள் உக்ரைன் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக நடத்தவுள்ள பேச்சுவார்த்தைக்கு இந்தியா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தி வந்தார். அதனை பொருட்படுத்தாமல் ரஷ்யாவிடம் இந்தியா தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கி வந்தது. இதன் எதிரொலியாக கடந்த 1 ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு 25% வரி விதித்து டிரம்ப் உத்தரவிட்டார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 6 ஆம் தேதி இந்திய இறக்குமதி பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா கூடுதலாக 25% சதவித வரி விதித்தது. இதனால் மொத்தமாக 50% வரியை இந்தியா எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியா, அமெரிக்கா இருநாட்டு உறவில் விரிசல் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே ரஷ்யா, உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர். இந்த பேச்சுவார்த்தை அமெரிக்கா, ரஷ்யா எல்லையில் உள்ள அலாஸ்காவில் நடைபெறுகிறது.

உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் இருநாட்டு அதிபர்கள் நடத்தும் பேச்சுவார்த்தைக்கு இந்தியா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்திர் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அலாஸ்காவில் அமெரிக்கா, ரஷ்யா இருநாடுகளுக்கு இடையே நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையை இந்தியா வரவேற்கிறது. இந்த சந்திப்பின் மூலம் ரஷ்யா, உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரதமர் மோடி அவ்வப்போது கூறுவது போல, “இது போருக்கான காலகட்டம் அல்ல”. அந்த வகையில், வரவிருக்கும் உச்சி மாநாட்டை ஆதரித்து போர் நிறுத்தம் போன்ற முயற்சிகளை இந்தியா ஆதரிக்க தயாராக உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், "உக்ரைன் உடனான பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் ரஷ்ய அதிபர் புதின் கவனம் செலுத்துவார்" என ரஷ்ய அதிபரின் உதவியாளர் யுரி உஷாகோவ் தனது டெலிகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

டிரம்ப் உடனான சந்திப்பிற்கு முன் ரஷ்ய அதிபர் புதின், இந்தியா மற்றும் சீனாவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்து பேசினார். ரஷ்யா, உக்ரைன் பிரச்சனை தொடங்கிய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த இரு நாடுகளும் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

