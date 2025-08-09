Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

பாகிஸ்தானின் 6 போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன: விமானப் படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங்! - INDIA SHOT DOWN 6 AIRCRAFT

இந்தியாவின் எஸ்-400 அமைப்பு பாகிஸ்தானுக்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலை கொடுத்ததாக விமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

விமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங்
விமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 4:09 PM IST

1 Min Read

பெங்களூரு: ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான 6 போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக இந்திய விமானப் படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பஹெல்காமில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தீவிரவாத நடவடிக்கைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது.

இந்த நடவடிக்கை மூலம் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருந்த 6-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாத முகாம்கள் தகர்க்கப்பட்டன.

இந்த தாக்குதலில் பாகிஸ்தானில் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டனவா? என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வந்த நிலையில், முதல் முறையாக இந்திய விமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் அதற்கான பதிலை அளித்துள்ளார்.

பெங்களூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், "பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான 6 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. பாகிஸ்தானின் எப்-16 ரக போர் விமானங்களும் விமானப்படை தாக்குதலில் சுக்கு நூறாக நொறுக்கப்பட்டன. இந்தியா வான்படையினர் இந்த தாக்குதலை மிக துல்லியமாக நடத்தினர். பாகிஸ்தானின் அனைத்து தற்காப்பு தாக்குதல்களை இந்திய வான்படை முற்றிலும் தகர்த்தெறிந்தது.

இதையும் படிங்க: மத்திய அரசு எதற்கு? மாநில அரசே ஆணவக் கொலைக்கு எதிரான சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் - திருமாவளவன்!

குறிப்பாக, இந்தியாவின் எஸ்-400 அமைப்பு பாகிஸ்தானுக்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலை கொடுத்தது. இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் விமானங்கள் நுழைவதை தடுக்க எஸ்-400 அமைப்பு இந்திய வான்படைக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது. 6 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதற்கு எஸ்-400 அமைப்பின் சிறப்பான செயல்பாடே காரணம். எஸ்-400 அமைப்பு இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையில் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இந்திய ராணுவத்திற்கு இருந்தது.

இந்த அமைப்பின் வீச்சு காரணமாக பாகிஸ்தானின் ஏவுகணைகள், போர் விமானங்கள் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்து நிறுத்தியது. எஸ்-400ஐ தாண்டி பாகிஸ்தானால் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுறுவ முடியாததால் அவர்களின் ஆயுதங்கள் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்த முடியவில்லை" என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

பெங்களூரு: ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான 6 போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக இந்திய விமானப் படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பஹெல்காமில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தீவிரவாத நடவடிக்கைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது.

இந்த நடவடிக்கை மூலம் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருந்த 6-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாத முகாம்கள் தகர்க்கப்பட்டன.

இந்த தாக்குதலில் பாகிஸ்தானில் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டனவா? என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வந்த நிலையில், முதல் முறையாக இந்திய விமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் அதற்கான பதிலை அளித்துள்ளார்.

பெங்களூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், "பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான 6 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. பாகிஸ்தானின் எப்-16 ரக போர் விமானங்களும் விமானப்படை தாக்குதலில் சுக்கு நூறாக நொறுக்கப்பட்டன. இந்தியா வான்படையினர் இந்த தாக்குதலை மிக துல்லியமாக நடத்தினர். பாகிஸ்தானின் அனைத்து தற்காப்பு தாக்குதல்களை இந்திய வான்படை முற்றிலும் தகர்த்தெறிந்தது.

இதையும் படிங்க: மத்திய அரசு எதற்கு? மாநில அரசே ஆணவக் கொலைக்கு எதிரான சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் - திருமாவளவன்!

குறிப்பாக, இந்தியாவின் எஸ்-400 அமைப்பு பாகிஸ்தானுக்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலை கொடுத்தது. இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் விமானங்கள் நுழைவதை தடுக்க எஸ்-400 அமைப்பு இந்திய வான்படைக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது. 6 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதற்கு எஸ்-400 அமைப்பின் சிறப்பான செயல்பாடே காரணம். எஸ்-400 அமைப்பு இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையில் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இந்திய ராணுவத்திற்கு இருந்தது.

இந்த அமைப்பின் வீச்சு காரணமாக பாகிஸ்தானின் ஏவுகணைகள், போர் விமானங்கள் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்து நிறுத்தியது. எஸ்-400ஐ தாண்டி பாகிஸ்தானால் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுறுவ முடியாததால் அவர்களின் ஆயுதங்கள் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்த முடியவில்லை" என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTANI AIRCRAFTINDIA SHOT DOWN 6 AIRCRAFTIAFவிமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங்INDIA SHOT DOWN 6 AIRCRAFT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.