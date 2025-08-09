பெங்களூரு: ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான 6 போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக இந்திய விமானப் படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜம்மு காஷ்மீரில் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பஹெல்காமில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தீவிரவாத நடவடிக்கைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது.
இந்த நடவடிக்கை மூலம் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருந்த 6-க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாத முகாம்கள் தகர்க்கப்பட்டன.
இந்த தாக்குதலில் பாகிஸ்தானில் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டனவா? என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வந்த நிலையில், முதல் முறையாக இந்திய விமானப்படை தளபதி அமர்ப்ரீத் சிங் அதற்கான பதிலை அளித்துள்ளார்.
பெங்களூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், "பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான 6 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. பாகிஸ்தானின் எப்-16 ரக போர் விமானங்களும் விமானப்படை தாக்குதலில் சுக்கு நூறாக நொறுக்கப்பட்டன. இந்தியா வான்படையினர் இந்த தாக்குதலை மிக துல்லியமாக நடத்தினர். பாகிஸ்தானின் அனைத்து தற்காப்பு தாக்குதல்களை இந்திய வான்படை முற்றிலும் தகர்த்தெறிந்தது.
குறிப்பாக, இந்தியாவின் எஸ்-400 அமைப்பு பாகிஸ்தானுக்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலை கொடுத்தது. இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் விமானங்கள் நுழைவதை தடுக்க எஸ்-400 அமைப்பு இந்திய வான்படைக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது. 6 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதற்கு எஸ்-400 அமைப்பின் சிறப்பான செயல்பாடே காரணம். எஸ்-400 அமைப்பு இந்தியா-பாகிஸ்தான் சண்டையில் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இந்திய ராணுவத்திற்கு இருந்தது.
இந்த அமைப்பின் வீச்சு காரணமாக பாகிஸ்தானின் ஏவுகணைகள், போர் விமானங்கள் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்து நிறுத்தியது. எஸ்-400ஐ தாண்டி பாகிஸ்தானால் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுறுவ முடியாததால் அவர்களின் ஆயுதங்கள் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்த முடியவில்லை" என்றார்.
