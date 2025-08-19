ETV Bharat / bharat

அதிரடி கேள்விகள் - அசரடித்த பதில்கள்: சுபான்ஷு சுக்லாவுடன் மோடி சுவாரஸ்ய பேச்சு! - PM MODI TALKS SHUBHANSHU SHUKLA

1984இல் ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு சென்றபோது விண்வெளி குறித்த எந்த திட்டமும் தன்னிடம் இல்லை என்றும், ஆனால் தற்போதைய தலைமுறையினரிடம் விண்வெளி தொடர்பான புரிதல் அதிக அளவில் இருப்பதாகவும் சுபான்ஷு சுக்லா நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

August 19, 2025

புதுதில்லி: இந்தியாவின் எதிர்கால விண்வெளி பயணங்களுக்கு 40-50 விண்வெளி வீரர்கள் கொண்ட குழுவை தயார் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

ஆக்சியம்-4 விண்வெளி பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த இந்திய விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா, கடந்த 17ஆம் தேதி அமெரிக்காவில் இருந்து தாயகம் திரும்பினார். டெல்லி விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவர் நேற்று சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

இந்த சந்திப்பு தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, "சுபான்ஷு சுக்லாவுடலான உரையாடல் மிக சிறப்பாக இருந்தது. விண்வெளியில் அவரது அனுபவம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றம், இந்தியாவின் லட்சிய திட்டமான 'ககன்யான்' உள்ளிட்டவைகளை பற்றி விவாதித்தோம்" என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சுபான்ஷு சுக்லாவுடன் நேற்று பேசிய காணொளியை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பிரதமர் மோடி இன்று வெளியிட்டுள்ளார். சுமார் 10 நிமிட அந்த காணொளியில், பிரதமரின் மோடியின் கேள்விகளுக்கு, சுபான்ஷு சுக்லா மிக நேர்த்தியாகவும், சுவாரசியமாகவும் பதிலளித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் (ISS) அவர் மேற்கொண்ட சோதனைகள், பணியின்போது கற்றுக்கொண்ட புதிய விஷயங்கள் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து தனது அனுபவங்களை பிரதமருடன் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.

பிரதமரிடம் தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தியாவில் எங்கு சென்றாலும் ககன்யான் திட்டம் பற்றியே என்னிடம் அதிகம் கேட்கிறார்கள். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த எவ்வளவு நாள் ஆகும், நீங்கள் பயணிக்கும்போது எங்களை அழைப்பீர்களா? என்று கேள்வி எழுப்பி என்னை சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காட வைக்கிறார்கள். இந்தியா விண்வெளியில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம், என்னை போன்ற வீரர்களை காட்டிலும், இந்திய மக்களுக்கு கூடுதலாக இருக்கிறது.

அவர்களின் எதிர்பார்ப்பை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய கடமை தங்களுக்கு இருப்பதாகவும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். மேலும், இந்தியாவின் ககன்யான் திட்டம் உலகம் முழுவதும் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருப்பதாகவும், பல்வேறு விஞ்ஞானிகள் அதில் பங்கேற்க ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி, "இந்தியாவின் எதிர்கால விண்வெளி பயணங்களுக்கு 40-50 விண்வெளி வீரர்கள் கொண்ட குழுவை தயார் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. எதிர்கால விண்வெளி திட்டங்களுக்கு இந்த முன்னேற்பாடுகள் மிக அவசியமானது" எனவும் தெரிவித்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் மோடி, விண்வெளி பயணத்தை முடித்து பூமி திரும்பியவுடன் என்ன மாற்றங்களை உணர்ந்தீர்கள், ஏதேனும் அசௌகரியங்களை சந்தித்தீர்களா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். சிரித்தவாறே அந்த கேள்வியை எதிர்கொண்ட சுக்லா, "விண்வெளியில் உள்ள சூழ்நிலையும், பூமியில் இருப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது. விண்வெளிக்கு சென்றவுடன் நம்முடைய இதயத்துடிப்பு சிறிய அளவில் குறையும். நம்முடைய இருக்கை பெல்டுகளை கழட்டிவிட்டு சென்றாலும், எந்த பயமுமின்றி நடக்கலாம்.

இரண்டு அல்லது மூன்று நாள்களில் நம்முடைய உடல் விண்வெளிக்கு ஏற்றபடி மாறிவிடும். அதைப்போல பூமிக்கு திரும்பிய பிறகும் உடல் சமநிலை அடைய சில நாட்கள் எடுக்கும். நான் நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில் பூமிக்கு திரும்பினாலும், வந்த உடன் என்னால் நடக்க முடியவில்லை. சில நாட்களில் அது சரியாகிவிட்டது" என்றார் அதே சிரிப்போடு.

சுக்லாவின் பதிலை மிக கவனத்துடன் கேட்ட பிரதமர் மோடி, விண்வெளியில் நிலக்கடலை மற்றும் வெந்தியத்தின் பயன்பாடு குறித்து சந்தேகங்களையும் எழுப்பினார். பிரதமரின் இந்த நுணுக்கமான கேள்வியை எதிர்கொண்ட சுக்லா, "விண்வெளி நிலையத்தில் உணவு என்பது சற்று சவாலான ஒன்றுதான். இடவசதி குறைவாக இருக்கும் என்பதால் அங்கு பெரிய அளவில் எதையும் செய்ய இயலாது. நிலக்கடலை மற்றும் வெந்தியம் சிறிய அளவில் தண்ணீர் இருந்தாலே எட்டு நாட்களில் வளரும். பெரிய அளவிலான உணவை விண்வெளியில் எதிர்பார்க்க இயலாது" என்றார்.

உங்களின் விண்வெளி பயணம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட மாற்றமாக எதை நினைக்கிறீர்கள் என்ற பிரதமரின் கேள்வியை சற்று சுவாரசியமாகவே எதிர்கொண்ட சுக்லா, மிக எதார்த்தமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சில விஷயங்களை பகிர்ந்துகொண்டார்.

அதில், "தான் சின்ன வயதாக இருக்கும்போது 1984இல் ராகேஷ் சர்மா முதன்முறையாக விண்வெளிக்கு சென்றார். ஆனால், அப்போதெல்லாம் என்னிடம் விண்வெளி குறித்த எந்த திட்டமும் இல்லாததால், விண்வெளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்படவில்லை.

ஆனால், நான் இந்த முறை விண்வெளிக்கு சென்றபோது குழந்தைகளிடம் மூன்று முறை பேசினேன். ஒவ்வொரு முறை பேசும்போது குழந்தைகள் நாங்கள் எப்போது விண்வெளிக்கு செல்ல முடியும் என்று கேட்டார்கள். இதுவே மிகப்பெரிய வெற்றியாக நினைக்கிறேன். இன்றைய இந்தியாவில் அது நிச்சயம் சாத்தியம் என்பது குழந்தைகளுக்கும் நன்றாக தெரிகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், விண்வெளி பயணத்தில் வெற்றி தோல்வி இருந்தாலும், விண்வெளி திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவதிலும், அதனை மேம்படுத்துவதிலும் அரசு மிகச்சிறந்த ஒத்துழைப்பை நல்குவதாகவும் கூறி பிரதமருக்கு தனது நன்றியை தெரிவித்தார்.

