எச்1பி விசா கட்டணம் உயர்வு: ''அமெரிக்க அதிகாரிகள் விரைவில் சரி செய்வார்கள்" - இந்தியா நம்பிக்கை!

அமெரிக்காவில் எச்1பி விசாவுக்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதற்கு இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளது

பிரதமர் மோடி, டொனால்ட் ட்ரம்ப் (கோப்பு படம்) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 12:49 AM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: அமெரிக்காவில் எச்1பி விசாவுக்கான கட்டணத்தை 1 லட்சம் டாலராக (இந்திய மதிப்பில் ரூ.88 லட்சம்) உயர்த்தி அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக கவலை தெரிவித்துள்ள இந்தியா, இதை அதிகாரிகள் விரைவில் சரி செய்வார்கள் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் எச்1பி விசாவுக்கான கட்டணத்தை 1 லட்சம் டாலராக (இந்திய மதிப்பில் ரூ.88 லட்சம்) உயர்த்தி அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதனால், வேலை தேடி அமெரிக்கா செல்லும் இந்தியர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் எச்1பி விசா கட்டணம் 1 லட்சம் டாலர் (சுமார் ரூ.88 லட்சம்) ஆக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளதற்கு, ''இது குடும்பங்களில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதோடு மனிதநேய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்'' என்று இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த மாற்றங்களை அமெரிக்க அதிகாரிகள் உடனடியாக சரி செய்வார்கள் என்று நம்புவதாகவும் இந்தியா கருத்து தெரிவித்து இருக்கிறது.

இதுகுறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அதிகாரபூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "அமெரிக்க எச்1பி விசா திட்டத்தில் விதிக்கப்பட்டு இருக்கும் புதிய கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிக்கைகளை இந்திய அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் இந்திய தொழில் துறை உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கையின் முழு விளைவுகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இந்திய-அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் உள்ள தொழில்துறைகளுக்கு "கண்டுபிடிப்பு மற்றும் படைப்பாற்றலில்" பங்கு இருக்கிறது. இதை அதிகாரிகள் விரைவில் சரி செய்வார்கள் என்று நம்புகிறோம்.

இந்த விவகாரத்தில் 2 நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். திறமையானவர்களின் போக்குவரத்து மற்றும் பரிமாற்றங்கள், அமெரிக்காவிலும் இந்தியாவிலும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி, போட்டித்தன்மை மற்றும் செல்வ செழிப்பு ஆகியவற்றுக்கு அபரிமிதமான பங்களிப்பை அளித்துள்ளன.

எனவே இது போன்ற கொள்கைகளை வகுப்பவர்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வலுவான மக்கள் தொடர்புகள் உள்ளிட்ட பரஸ்பர நலன்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அதிகாரபூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் திட்டம் துவக்கம்; குறைகள் நிவர்த்தி செய்ய 'புதிய செயலி’ அறிமுகம் செய்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பிறப்பித்த இந்த பரபரப்பு உத்தரவால் அமெரிக்க சந்தைகளில் இந்திய ஐடி நிறுவன பங்குகள் கடுமையான சரிவை சந்தித்தன. இதன் காரணமாக இன்போசிஸ் 3.41 சதவீதம், காக்னிசண்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் 4.75 சதவீதம் மற்றும் விப்ரோ 2 சதவீதம் அளவுக்கு பங்கு சந்தையில் சரிவை சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

