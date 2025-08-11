புதுடெல்லி: வாக்காளர் பட்டியல் குளறுபடிகளை கண்டித்து டெல்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் நடத்திய பேரணியில் கனிமொழி உள்ளிட்ட தமிழக எம்பிக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை கண்டித்து இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள 300க்கும் மேற்பட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி இன்று காலை பேரணியாக செல்ல முயன்றனர். அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய டெல்லி போலீசார் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, கனிமொழி, திருச்சி சிவா உள்ளிட்ட பேரணியில் கலந்துகொண்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களை கைது செய்தனர்.
இதுதொடர்பாக திமுக எம்பி கனிமொழி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதவில், "கர்நாடகாவின் மகாதேவபுரா சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் நடந்துள்ள வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேட்டைக் கண்டித்து, இன்று இந்தியா கூட்டணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து, தேர்தல் ஆணைய அலுவலகம் நோக்கி பேரணியாகச் சென்றோம்.
Today, I joined the INDIA bloc MPs in a march to the Election Commission headquarters to voice our grave concern over shocking voter list discrepancies in the Mahadevapura constituency in Karnataka.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) August 11, 2025
A democracy where the people’s mandate is sought to be undermined is… pic.twitter.com/BHxepzZ2Zk
மக்களின் வாக்குரிமையை மதிப்பிழக்கச் செய்யும் எவ்வித முயற்சியையும் ஜனநாயகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. முழு வெளிப்படைத்தன்மையுடன் வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட வேண்டுமென்றும், இம்முறைகேடுகள் குறித்து சுதந்திரமான முறையில் விசாரணை மேற்கொண்டு, தேர்தல் மீதான நம்பிக்கையை உறுதிசெய்ய வேண்டும் எனவும் தேர்தல் ஆணையத்தை வலியுறுத்துகிறோம்" என்று அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தமிழக எம்பிக்களான சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்டோர் போலீசாரின் கைது நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராக விவாதம் நடத்த கோரியவர்களை நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து நாடாளுமன்ற காவல் நிலையம் நோக்கி கொண்டு செல்கிறது மோடி அரசு.@manickamtagore @KNavaskani #வாக்குதிருட்டு#VoteChori pic.twitter.com/8mqQIFpbbA— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) August 11, 2025
இதுதொடர்பாக பேசிய சு.வெங்கடேசன், "வாக்காளர் பட்டியில் முறைகேட்டை கண்டித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என கேட்டோம். அதை மத்திய அரசு ஏற்க மறுக்கிறது. இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் தெரிவிக்க செல்வதையும் பாஜக அரசு விரும்பவில்லை. மோடி, அமித் ஷாவின் எதேச்சதிகாரத்தின் வெளிப்பாடாக இந்த கைது நடவடிக்கை இருக்கிறது. இன்றைய போராட்டம் நாடு முழுவதும் எழுந்துள்ள எதிர்ப்பின் அடையாளமாக உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம்" என்றார்.
கைது நடவடிக்கைக்கு எதிராக விருதுநகர் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பேசும்போது, "ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்பிக்களை கைது செய்து அழைத்து செல்கிறார்கள். எங்கே அழைத்து செல்கிறார்கள் என்று தெரியிவில்லை. இந்த கைது நடவடிக்கையின் மூலம் எங்களின் போராட்டத்தை தடுக்க முடியாது. ஜனநாயகம் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எம்பிக்கள் உறுதியாக இருப்போம். நாடாளுமன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக விவாதம் செய்ய வலியுறுத்தினோம். ஆனால், மத்திய அரசு அதற்கு தயாராகவில்லை. எங்கள் போராட்டத்தை தடுக்க இயலாது. தொடர்ந்து போராடி ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுப்போம்" என்றார்.
