கைது செய்யப்பட்டாலே முதலமைச்சர் பதவி காலி: எதிர்க்கட்சிகளுக்கு 'செக்' வைக்கும் மத்திய அரசு - NEW BILL INTRODUCED IN PARLIAMENT

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
Published : August 20, 2025 at 10:52 AM IST

புதுடெல்லி: பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்கள் வரை சிறையில் இருந்தால், அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்யும் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.

பிரதமர், மாநில முதல்வர்கள மற்றும் அமைச்சர்கள் எந்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டாலும் அவர்கள் அதே பதவியில் நீடிக்கும் வகையில், தற்போதைய அரசியல் சட்டம் உள்ளது. குறிப்பாக, டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால், தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்தபோது அவர்கள் தத்தம் பதவிகளில் தொடர்ந்து இருந்தனர்.

இந்நிலையில், அதனை தடுக்கும் விதமான மூன்று புதிய மசோதாக்களை, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தாக்கல் செய்யவுள்ளார். குறிப்பாக, 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கிடைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டின் கீழ் பிரதமரோ, முதலமைச்சர்களோ அல்லது அமைச்சர்களோ கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் 30 நாட்கள் தொடர்ந்து சிறையில் இருந்தால் அவர்கள் பதவி பறிக்கப்படும் வகையில் இந்த மசோதாக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, பிரதமர், மாநில முதல்வர்கள், அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் 31வது நாள் அவர்கள் பதவி தாமாகவே பறிபோய்விடும் வகையிலான அம்சங்கள் இந்த மசோதாவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக, மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்கள் தொடர்ந்து சிறையில் இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், அதற்குள் பிரதமர் அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், இந்த சட்டத்தின் கீழ் அவரது பதவி தானாகவே பறிபோய் விடும். தற்போதைய உள்ள சட்டத்தின் கீழ், சிறையில் செல்லும் உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய போதிய சட்ட வழிமுறைகளை இல்லாததால், இந்த புதிய மசோசாக்கள் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன.

மேலும், மசோதாவை அறிமுகம் செய்துவிட்டு அதனை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்பும் திட்டம் மத்திய அரசுக்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை, மத்திய அரசு இந்த சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினால் நாடாளுமன்றத்தை எதிர்க்கட்சிகள் முடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, அமலாக்கத்துறையை வைத்து எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை மத்திய அரசு தன்வசப்படுத்த முயல்வதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சட்டமானால், எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த முதல்வர்கள், அமைச்சர்களின் பதவிகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பறிக்கப்படும் என்ற நிலை ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அமலாக்கத்துறை வழக்குகளில் கைது செய்யப்படும் அரசியல் தலைவர்கள் ஜாமீன் பெற, சில மாதங்கள் முதல் சில வருடங்கள் வரை ஆகும் என்பதால், அவர்களை குறி வைத்தே இந்த மசோதாவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் தற்போதே விமர்சனத்தை முன்வைத்து வருகின்றன.

PM CM REMOVALUNION MINISTERSAMIT SHAHபதவி பறிப்பு மசோதாNEW BILL INTRODUCED IN PARLIAMENT

