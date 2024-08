ETV Bharat / bharat

வெளியானது தேசிய தரவரிசை பட்டியல்; தொடர்ந்து 6 ஆண்டுகளாக சென்னை ஐஐடி முதலிடம்! - NIRF Ranking 2024

சிறந்த மாநில பல்கலைக்கழகம்: சிறந்த மாநில பல்கலைக்கழகத்திற்கான தரவரிசை பட்டியலில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (Anna University, Chennai) முதலிடம் பிடித்துள்ளது. கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் (Bharatiyar University, Coimbatore) 8வது இடத்தையும், கொச்சின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் (Cochin University of Science and Technology) 10வது இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

ஆராய்ச்சிப் பிரிவு ( Research) : ஐஐடி பெங்களூரு முதல் இடமும், சென்னை ஐஐடி 2வது இடமும், ஐஐடி டெல்லி 3வது இடமும் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

மருத்துவம் : அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (All India Institute Of Medical Sciences, Delhi) முதல் இடத்தையும், முதுகலை மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (Post Graduate Institute Of Medical Education And Research) 2வது இடமும், கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வேலூர் (Christian Medical College, Vellore) 3வது இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

