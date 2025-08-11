ஃபதேபூர்: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள ஃபதேபூர் கல்லறையை பஜ்ரங் தள் உள்ளிட்ட இந்து அமைப்புகள் சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஃபதேபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அபு நகர் பகுதியில் இஸ்லாமியர்களின் பழமையான கல்லறை அமைந்துள்ளது. இந்த கல்லறை, கோயில் இருந்த இடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி இன்று வலதுசாரி அமைப்பினர் காவி நிற கொடியுடன் உள்ளே நுழைந்து சேதப்படுத்தினர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து பஜ்ரங் தள் அமைப்பின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தர்மேந்திர சிங், ”நாங்கள் பிற்பகலில் இங்கு பிரார்த்தனை செய்வோம். இங்கு உள்ள நிர்வாகத்தினரால் எங்களை தடுக்க முடியாது. இந்து மதத்தின்படி, எங்களது பிரார்த்தனை செய்யும் உரிமையை யாரும் பறிக்க முடியாது. எங்களது கோயில் உள்ள இடத்தை அவர்கள் கல்லறை என கூறி வருகின்றனர்” என்றார்.
இந்த சம்பவத்தால் சட்டம் -ஒழுங்கு பாதிக்கப்படாது என மாவட்ட ஆட்சியர் ரவீந்திர சிங் உறுதி அளித்துள்ளார். மேலும், தற்போது அப்பகுதியில் சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்சனை இல்லாமல் நிலைமை சீராகியுள்ளதாகவும், அப்பகுதியில் இருந்த மக்கள் கலைந்து சென்றுவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்சனை வராமல் தடுக்க இருதரப்பினருடன் சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் அந்தப் பகுதியில் உள்ள கட்டிடம் கோயிலா அல்லது இஸ்லாமியர்களின் கல்லறையா என மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கேள்வி எழுப்பியபோது, அதற்கு பதிலளிக்க மறுத்தார்.
ஃபதேபூர் மாவட்ட எஸ்பி அனூப் குமார் சிங் கூறும்போது, "தற்போது அப்பகுதியில் நிலைமை சீராகியுள்ளதாகவும், உள்ளூர் நிர்வாகத்தினர் மற்றும் 10 காவல் நிலையங்களை சேர்ந்த காவலர்கள் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்" என்றும் அவர் கூறினார்.
