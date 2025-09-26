நவீன இந்தியாவை கட்டமைத்த பிதாமகன்! மாமேதை மன்மோகன் சிங் செய்த சாதனைகள் இத்தனையா?
இத்தனை சாதனைகளை செய்த போதிலும், அதுகுறித்து மேடைக்கு மேடை பெருமை பேச மன்மோகன் சிங்குக்கு தெரியவில்லை.
Published : September 26, 2025 at 6:59 AM IST
இந்திய வரலாற்றையும் சரி, இந்திய பொருளாதார சரித்திரத்தையும் சரி, இவரது பெயரை தவிர்த்து விட்டு யாராலும் எழுதிவிட முடியாது. உண்மை தான். அவர் தான் மாமேதை மன்மோகன் சிங். சிலருக்கு இவரை முன்னாள் பிரதமர் என்று மட்டுமே தெரிந்திருக்கும். 'ஆக்சிடென்ட்டல் ப்ரைம் மினிஸ்டர்' (திடீர் பிரதமர்) என்று கூட இவரை அடையாளப்படுத்துவபர்கள் உண்டு. ஆனால், இப்படி சொல்பவர்களுக்கு போதிய அரசியல் புரிதலும், பொருளாதார அறிவும் இல்லை என்பதை எளிதில் கணித்து விடலாம்.
ஆம், ஆசிரியர். பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளாதார பேராசிரியர், வர்த்தக அமைச்சகத்தின் பொருளாதார ஆலோசகர், நிதி அமைச்சகத்தின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர், நிதி அமைச்சக செயலாளர், மத்திய திட்டக்குழு துணைத்தலைவர், பல்கலைக்கழக மானியக் குழு தலைவர், ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர், பிரதமரின் ஆலோசகர், பிரதமர் என அவர் வகித்த பதவிகளும், அவர் எடுத்த பரிணாமங்களும் பல. இருந்தபோதிலும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, 'நவீன இந்திய பொருளாதாரத்தின் தந்தை' என்பதே அவருக்கான சரியான அடைமொழியாக இருக்க முடியும்.
பாகிஸ்தானில் பிறந்த மன்மோகன் சிங்
பாகிஸ்தானில் குக்கிராமத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தை, இந்தியாவின் வல்லரசு கனவை நனவாக்கியது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், ஒன்றுபட்ட இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில், தற்போது பாகிஸ்தானில் உள்ள 'கா' என்ற கிராமத்தில் 1932 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி பிறந்தவர் மன்மோகன் சிங்.
பின்னர், இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது அவரது குடும்பம், பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் குடியேறியது. வறுமையும், ஏழ்மையுமே மன்மோகன் சிங்கின் இளமைக் காலம் முழுவதையும் சூழ்ந்திருந்தது. இருந்த போதிலும், கல்வியின் மீது அவருக்கு இருந்த பேரார்வம், அவரை இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு கொண்டு சென்றது.
அங்கு பொருளாதாரத்தில் முதுநிலை ஹானர்ஸ் பட்டத்தை பெற்ற அவர், அதன் பிறகு, ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று 1962 ஆம் ஆண்டு D.Phil பட்டமும் பெற்றார். அதன் பிறகு, இந்தியா திரும்பிய அவர், நினைத்திருந்தால் மிகப் பெரிய சம்பளம் தரும் வேலையில் அமர்ந்திருக்கலாம். ஆனால், அவர் தேர்ந்தெடுத்ததோ சாதாரண அரசு பள்ளியில் ஆசிரியர் வேலையை.
அடையாளம் கண்ட இந்திரா காந்தி!
தான் கற்று பெற்ற அறிவை, இளம் தலைமுறையினருக்கு எப்படியேனும் கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணமே அதற்கு காரணம். ஆனால், காலம் அதை விரும்பவில்லை. மன்மோகன் சிங்கின் பொருளாதார அறிவை ஒருமுறை நேரில் கண்டு வியந்த ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர், அவரை அன்றைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் அறிமுகப்படுத்தினார். அன்று அரசியலுக்கு வர அழைத்த நேருவின் வார்த்தைகளை கனிவுடன் மறுத்தார் மன்மோகன் சிங். ஆனால், அதற்கு அடுத்த சில ஆண்டுகளிலேயே அவரை பற்றி கேள்விப்பட்ட இந்திரா காந்தி, மன்மோகன் சிங்கை நிதியமைச்சக ஆலோசகராக நியமித்தார். அதன் பிறகு, ராஜீவ்காந்தி ஆட்சிக் காலத்திலும் அவரது பொருளாதார சேவை நீண்டது.
வர்த்தக அமைச்சகத்தின் நிதி ஆலோசகர், நிதி அமைச்சகத்தின் தலைமை நிதி ஆலோசகர், பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசகர் என பல பதவிகளை அவர் வகித்தார்.
இந்த சமயத்தில், மன்மோகன் சிங் செய்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் ஏராளம் என்றாலும், அதன் பிறகு வந்த காலக்கட்டங்களில் அவர் செய்தது தான் சரித்திரமாக மாறியது. ஆம், ராஜீவ் காந்தியின் மரணத்துக்கு பிறகு பிரதமராக பதவியேற்ற பி.வி.நரசிம்மராவ், மன்மோகன் சிங்கை நிதியமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தார். அது, இந்தியா கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வந்த காலம்.
இந்தியாவின் தலையெழுத்தை மாற்றிய சீர்திருத்தம்!
அப்போது தான், எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி, உலகமயமாக்கல் - தாராளமயமாக்கல் என்ற மிகப்பெரிய பொருளாதார சீர்திருத்தக் கொள்கையை கொண்டு வந்தார் மன்மோகன் சிங். அன்று வரை ஒரு கூண்டுக்குள் சிக்கியிருந்த இந்திய பொருளாதாரம், அதன் பிறகு எட்டுத்திக்கும் சீறிப் பாய தொடங்கியது. பல நெருக்கடிகளுக்கு பிறகும், இன்று வரை இந்திய பொருளாதாரம் உலகமே வியந்து பார்க்கக் கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது என்றால், அன்று மன்மோகன் சிங் கொண்டு வந்த பொருளாதார சீர்திருத்தமே காரணம்.
இது மட்டுமா? பொதுத் துறையில் தனியார் வங்கிகளுக்கு இடம் கொடுத்தது, பொதுத்துறை பங்குகளை தனியாரும் வாங்க அனுமதி அளித்தது; வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அதிகரித்தது; வணிக சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தது; தொழில்துறை சார்ந்த கட்டுப்பாட்டுகளை நீக்கியது என இன்றைய நவீன இந்தியாவை கட்டமைக்க, அன்று மன்மோகன் சிங் கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்கள் எண்ணிலடங்காதவை.
தேடி வந்த பிரதமர் நாற்காலி!
அதுவரை, பொருளாார துறையில் மட்டுமே கோலோச்சி வந்த மன்மோகன் சிங்கை, 2004-ல் பிரதமர் பதவியில் அமர்த்தி, அரசியல் காய்களையும் நகர்த்த செய்தது காலம். சோனியா காந்தி வெளிநாட்டவர் என்ற விமர்சனம், பிரதமர் பதவியில் அவர் அமர பெரும் தடையாக இருந்தது. அப்போது தனது பிள்ளைகளில் யாரையாவது தான், பிரதமராக சோனியா கை காட்டுவார் என்று ஒட்டுமொத்த நாடே எதிர்பார்த்திருந்த சூழலில், பிரதமர் நாற்காலி மன்மோகனை தேடி வந்தது. ஆனால், மன்மோகன் பிரதமர் பதவிக்கு தகுதியற்றவர் என்றும், நாட்டை அவரிடம் கொடுத்தால் அரசு நிர்வாகம் சீர்கெட்டுவிடும் எனவும் எதிர்க்கட்சிகள் மூலைக்கு மூலை சென்று முழக்கமிட்டன.
ஆனால், 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரதமர் நாற்காலியை விட்டு மன்மோகன் எழுந்ததும், இவரை போல ஒரு பிரதமர் வர முடியுமா? என நாட்டு மக்களை கேட்க வைத்தது தான் அவர் செய்த சாதனைகளுக்கு சாட்சியம். மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுக்கும் சட்டம், லோக்பால் சட்டம், வன உரிமை அங்கீகரிப்பு சட்டம், அரசு கையகப்படுத்தும் நிலங்களுக்கு நியாயமாக இழப்பீடு பெற வகை செய்யும் சட்டம், கையால் மலம் அள்ளுவதை தடை செய்யும் சட்டம், ஆர்டிஐ எனப்படும் தகவலறியும் உரிமை சட்டம் என வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சட்டங்களை கொண்டு வந்து இந்தியாவை அடுத்த தளத்திற்கு கொண்டு சென்றார் மன்மோகன்.
சாதனைகளை சொல்லிக் காட்டாத தலைவன்
மன்மோகன் சிங்கின் சாதனைகளை இன்னும் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். இத்தனை விஷயங்கள் செய்த போதிலும், அது குறித்து பெருமை பேச மன்மோகன் சிங்குக்கு தெரியவில்லை. இதனால் அவரை வாய் பேசா பிரதமர் என்றும், மவுன சாமியார் எனவும் எதிர்க்கட்சிகள் இஷ்டத்துக்கு வசைபாடின. மக்களுக்காக தான் செய்ததை, அவர்களிடமே சொல்லிக் காட்ட தயங்கியதால், கடைசி வரை அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெறாமல், மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவே தொடர்ந்தது தனிக்கதை.
ஆட்சியில் இருந்த போதும் சரி, இல்லாத போதும் சரி. நாட்டுக்கான பொருளாதார ஆலோசனைகளை அவர் கொடுக்க தவறியதே இல்லை. அவரது திறமையை அறிந்ததால், பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் கூட, அவரை பல முறை நேரில் சந்தித்து பொருளாதார யோசனைகளை கேட்ட வரலாறும் உண்டு. குறிப்பாக, மக்களுக்கு நேரடியாக அரசு நிதியும், மானியமும் வழங்குவதற்கு காரணக்கர்த்தாவே மன்மோகன் சிங் தான்.
கரோனா காலத்தின் தொடக்கத்திலேயே, மக்களும், வியாபாரிகளும் பொருளதாரரீதியாக எவ்வாறு பாதிக்கப்பட போகிறார்கள், அவர்களை எப்படி அதிலிருந்து மீட்பது, மருத்துவமனைகளை திறம்பட இயங்க வைப்பது எப்படி என நடக்க போவதை முன்கூட்டியே கணித்து கடிதம் எழுதிய தீர்க்கதரிசி அவர். இத்தகைய அளப்பரிய சாதனைகளை செய்த மன்மோகன் சிங், 2024-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 26-ம் தேதி தனது 92வது வயதில் மண்ணுலகை விட்டு பிரிந்து, 140 கோடி மக்களையும் மீளா துயரத்தில் ஆழ்த்தினார். நவீன இந்தியாவை செதுக்கி தட்டியெழுப்பிய மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்தநாளான இன்று (செப்.26), அந்த மவுன புரட்சியாளனை நினைவுகூர்வோம்.