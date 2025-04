ETV Bharat / bharat

யுபிஐ மூலம் ரூ.2000-க்கு மேல் பரிமாற்றம் செய்தால் ஜிஎஸ்டியா? மத்திய அரசு கொடுத்த முழு விளக்கம்! - NO GST ON UPI TRANSFER OVER RS 2000

யுபிஐ முறையில் பணப்பரிமாற்றம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )