ஜம்மு - காஷ்மீர் மேக வெடிப்பு: ஒரே இரவில் 25 பேருக்கு அறுவைச் சிகிச்சை! - GMC JAMMU

ஜம்மு - காஷ்மீர் வெள்ளத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 25 பேருக்கு ஒரே இரவில் அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஜம்மு - காஷ்மீர் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பற்ற மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மீட்புப் பணியினர்
ஜம்மு - காஷ்மீர் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பற்ற மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மீட்புப் பணியினர் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 11:11 AM IST

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஜம்மு - காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் பகுதியில் மேகவெடிப்பால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஏராளமானோர் படுகாயமடைந்தனர். இதில் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 25 பேருக்கு ஒரே இரவில் அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஜிஎம்சி முதல்வர் மருத்துவர் அசுதோஷ் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 14 ஆம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள பகுதிகளில் மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டு கனமழை பெய்தது. இதனால், அங்குள்ள ஆற்றுப்பகுதிகளில் திடீர் வெள்ளம் பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த வெள்ளத்தில் மச்சயில் மாதா கோயிலுக்கு செல்வதற்காக காத்திருந்த ஏராளாமான பக்தர்களும் அடித்து செல்லப்பட்டனர்.

மேலும், மலைப்பாதையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் ஒரு சில பகுதிகளில் மண் சரிவும் ஏற்பட்டது. இதனால், மலைப்பாதையில் இருந்த வீடுகள், கட்டடங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டது. இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி சுமார் 60 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 100-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மீட்புப் படையினர் படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்நிலையில், கோயிலுக்கு வந்த 81 பக்தர்கள் மற்றும் ஒரு CISF வீரர் உள்ளிட்ட 82 பேர் காணாமல் போனதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவர்களை தேடும் பணியிலும், வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளவர்கள் மீட்கும் பணியில் மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து 3-வது நாளாக மீட்பு பணியில் தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி (ஜிஎம்சி) மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 66 நபர்களில் 25 பேருக்கு நேற்று ஒரே இரவில் அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஜிஎம்சி முதல்வர் மருத்துவர் அசுதோஷ் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், “ இந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் உடல் ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அனுமதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் மருத்துவ குழுவினர் உடனடியாக சிகிச்சை அளித்தனர். இதில், மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தவர்களுக்கு வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் (ventilators) சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. மேலும், ஆபத்தான நிலையில் இருந்த 25 பேருக்கு நேற்று ஒரே இரவில் அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது” இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தாயகம் திரும்பிய சுபான்ஷு சுக்லாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

