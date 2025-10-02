காந்தியடிகளின் 156-ஆவது பிறந்தநாள்: நினைவிடத்தில் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் அஞ்சலி!
மனிதர்களின் எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்திய ஒரு அசாதாரண மனிதனின் வாழ்க்கைக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதே காந்தி ஜெயந்தி என பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
டெல்லி: மகாத்மா காந்தியின் 156-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது நினைவிடத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் மறுக்கமுடியாத மனிதராக தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி இருந்து வருகிறார். அவரது 156-ஆவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படும் வேளையில், டெல்லி ராஜ்காட்டில் உள்ள காந்தியடிகள் நினைவிடம் விழா கோலம் பூண்டுள்ளது.
காந்தியடிகளின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, அவரது வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றி எதிர்கால தலைமுறையினரும் சிறப்பாக வாழலாம் என்று குறிப்பிடும் ‘காந்தி ஜெயந்தி’ அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், “தேசத்தின் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் 156-ஆவது பிறந்தநாளில், அனைத்து இந்திய மக்களின் சார்பாகவும் அவருக்கு எனது பணிவான அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறேன். மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைகளையும் நம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் இது.
On behalf of all citizens, I pay my humble tribute to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi on his 156th birth anniversary.
அமைதி, சகிப்புத்தன்மை மற்றும் உண்மையின் சிகரமாக விளங்கி அவர் அதை நமக்கு கற்றுக்கொடுத்துள்ளார். இது மனிதகுலத்திற்கு உத்வேகம் அளிக்கும். தீண்டாமை, கல்வியறிவின்மை, போதைப்பொருள், பிற சமூக தீமைகள் போன்றவற்றை ஒழிப்பதற்காக அவர் தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார். அசைக்க முடியாத உறுதியுடன், சமூகத்தின் நலிந்த பிரிவினருக்கு ஆதரவைத் தந்து வலிமைப்படுத்தினார்.
தனது வாழ்நாள் முழுவதும், நெறி தவறா வாழ்க்கை முறைகளில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை அவர் கொண்டிருந்தார். அந்த பாதையை பின்பற்ற மக்களை ஊக்குவித்தார். சுயசார்பு, தன்னிறைவு, கல்வியறிவு ஆகியவை கொண்ட இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு செயல்பட்டார்.
தனது வாழ்க்கைமுறை மற்றும் போதனைகள் மூலம் எப்போதும் உழைப்பின் கண்ணியத்தை ஊக்குவித்தார். அவை இன்றைக்கு பொருத்தமானவையாக உள்ளது. எதிர்காலத்தில் காந்தியடிகளின் வாழ்க்கைமுறை நம்மை வழிநடத்தும்.
Shri Lal Bahadur Shastri Ji was an extraordinary statesman whose integrity, humility and determination strengthened India, including during challenging times. He personified exemplary leadership, strength and decisive action. His clarion call of 'Jai Jawan Jai Kisan' ignited a…
இந்த சந்தர்ப்பத்தில், நாட்டின் நலனுக்காகவும் முன்னேற்றத்திற்காகவும் உறுதியுடன் இருக்கவும், தூய்மையான, திறமையான, முழுமையாக அதிகாரம் பெற்ற வளமான இந்தியாவை உருவாக்குவதன் மூலம் காந்தியடிகளின் கனவை நனவாக்கவும் மீண்டும் உறுதியெடுப்போம்,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Gandhi Jayanti is about paying homage to the extraordinary life of beloved Bapu, whose ideals transformed the course of human history. He demonstrated how courage and simplicity could become instruments of great change. He believed in the power of service and compassion as…
பிரதமர் மரியாதை: காந்தியடிகளின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். மேலும் காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், “மனிதர்களின் எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்திய ஒரு அசாதாரண மனிதனின் வாழ்க்கைக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதே காந்தி ஜெயந்தி.
ஒரு மனிதனின் துணிச்சலும், எளிமையும் எவ்வாறு பெரும் சக்தியாக மாறும் என்பதற்கு மகாத்மா காந்தியடிகளே சாட்சி. வளமான வளர்ச்சியடைந்த தேசத்தை உருவாக்க அவர் வழியை பின்பற்றி நடப்போம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.