உனா: உலகின் முதல் விண்வெளி வீரர் பகவான் அனுமான் என்று பள்ளி மாணவர்களிடம் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
நிலவில் சந்திரயான்-3 தடம் பதித்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதியை, இந்தியா ஆண்டுதோறும் ’தேசிய விண்வெளி தினமாக’ கொண்டாடி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு அனைத்து மாநிலங்களிலும் தேசிய விண்வெளி தினத்தை முன்னிட்டு, மாணவர்களுக்கு விண்வெளி ஆராய்ச்சி மீது ஆர்வம் ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும், கருத்தரங்குகளும் நடைபெற்றன.
அமைச்சர் உரை
இதன் ஒரு பகுதியாக, இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள பி.எம்.ஸ்ரீ பள்ளியின் தேசிய விண்வெளி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கலந்துகொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார். அப்போது, மாணவர்களிடம் பாடங்கள் மற்றும் கல்வி முறை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்த அவர், திடீரென “உலக அளவில் விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றவர் யார்?” என கேட்டார். அதற்கு மாணவர்கள் ஆரவாரத்துடன் “நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்” எனக் கூறியுள்ளனர்.
ஹனுமான் தான் முதலில் சென்றார்
அதற்கு அவர் “இல்லை” என பதிலளித்துவிட்டு, சிரித்தப்படி “அது நமது பகவான் அனுமான் என்று நான் நினைக்கிறேன்” என்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ மாணவர்கள் இதுபோன்று சிந்திக்க வேண்டும். பாடப் புத்தகத்தை தாண்டி கலச்சாரம் மற்றும் நமது புராணத்தை வைத்து சிந்திக்க வேண்டும். மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடம் நான் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன்.
पवनसुत हनुमान जी…पहले अंतरिक्ष यात्री। pic.twitter.com/WO5pG2hAqT— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 23, 2025
நமது ஆயிரம் ஆண்டுகால பாரம்பரியமிக்க கலாச்சாரம், புராணம், கண்டுபிடிப்பு, மெய்ஞானம் அகியவற்றை கற்றுக்கொண்டு நமக்கென ஒரு பாதையை மாணவர்கள் உருவாக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், நாம் இறுதிவரை ஆங்கிலேயர்கள் காட்டிய வழியில்தான் சென்றுக் கொண்டிருப்போம். பாடங்களை கலச்சாரத்துடன் ஒன்றி சிந்தியுங்கள். நமது தேசம், நமது மரபுகள், நமது அறிவை வளர்த்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்துங்கள்” என்றார்.5 முறை ஹமீர்பூர் என்னும் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் அனுராக் தாக்குரின் இந்த கருத்து பெரும் சர்ச்சையையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிளம்பிய சர்ச்சை
அனுராக் தாக்குரின் இந்த பேச்சு, கற்பனை கலந்த புராணத்தோடு அறிவியலை கலந்து மாணவர்களின் மனதில் திணிக்கும் வகையில் இருப்பதாக பல கல்வியாளர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், அனுராக் தாக்கூர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் “முதல் விண்வெளி வீரர் அனுமான்” என குறிப்பிட்டு அவர், பேசிய வீடியோ காட்சியை பகிர்ந்துள்ளார்.
வரலாறுபடி பார்த்தால், முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றவர் சோவியத் நாட்டை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் யூரி ககாரின் (1961). முதலில் நிலவில் கால் பதித்தவர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் (1969) என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.