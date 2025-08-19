ETV Bharat / bharat

இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அறிவிப்பு - யார் இந்த சுதர்சன் ரெட்டி? - OPPOSITION VP CANDIDATE

ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுதர்சன் ரெட்டி, 2007 முதல் 2011 வரை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றி உள்ளார்.

புதுடெல்லி: இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக சுதர்சன் ரெட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே செய்தியாளர்களிடம் கூறும் போது, "இந்தியா கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் பொதுவான வேட்பாளர் நிறுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. இதில் ஏற்பட்ட ஒத்த கருத்தின் அடிப்படையில், உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி, குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக போட்டியிடுவார். கூட்டணியில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில் தற்போது அவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். நாளை மறுநாள் அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்" என்று தெரிவித்தார்.

இந்தியா கூட்டணி சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆந்திராவை சேர்ந்த சுதர்சன் ரெட்டி ஜூலை 8, 1946-ல் பிறந்தார். சட்டப் படிப்பை முடிந்த அவர், 1971-ல் ஹைதராபாத் பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தார். ஆந்திர மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றி வந்த இவர், 1998-90 காலக்கட்டத்தில் ஆந்திர அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக பதவி வகித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, 1990-ல் மத்திய அரசின் கூடுதல் வழக்கறிஞராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். மேலும், 1995-ல் ஆந்திர மாநில உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். டிசம்பர் 5, 2005 அன்று கவுகாத்தி உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியானார். அதைத் தொடர்ந்து 2007 முதல் 2011 வரை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றியுள்ளார்.

