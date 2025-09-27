20 ஆண்டுகளாக இலவச சேவை... அசத்தும் 'ஆம்புலன்ஸ் மனிதர்' அசோக் தபஸ்வி!
2007-ல் நான் முதல் ஆம்புலன்ஸை வாங்கினேன். அதற்கு பிறகு தான் 108 மற்றும் 102 சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன என்கிறார் அசோக் தபஸ்வி.
ஃபதேபூர் (உத்தரப்பிரதேசம்): கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஃபதேபூர் நகரில் காயமடைந்தவர்களின் கடவுளாக இருந்து வருகிறார் அசோக் தபஸ்வி. விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்களுக்கும், சாலைகளில் உயிருக்குப் போராடுபவர்களுக்கும் கால நேரம் பார்க்காமல் ஓடோடி சென்று சேவை செய்து வருகிறார் ஆம்புலன்ஸ் மனிதர் என்று அழைக்கப்படும் அசோக் தபஸ்வி.
இது தொடர்பாக அவர் ஈடிவி பாரத்திடம் பேசுகையில், "நாம் ஒருவருக்கு உதவி செய்தால், கடவுள் நமக்கு உதவுவார் என்பதால் இந்த சேவையை மனநிறைவுடன் செய்து வருகிறேன்" என்று கூறினார்.
ஃபதேபூர் நகரில் வசிக்கும் அசோக் தபஸ்வி தற்போது 62 வயதாகிறது. அங்கு சென்று அவரது பெயரைச் சொல்லிக் கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால், ஆம்புலன்ஸ் மனிதர் என்றால், உடனே அவரைப் பற்றி கூற தொடங்கி விடுகின்றனர் அந்த ஊர் மக்கள். காரணம் அவர் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் விபத்துகளில் சிக்கி சாலைகளில் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிரந்த சுமார் 3500 பேரை தனது ஆம்புலன்ஸில் இலவசமாக மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளார். மேலும், ஆதரவற்ற 450 பேரின் உடல்களுக்கு இறுதிச் சடங்குகளையும் சொந்த செலவில் செய்துள்ளார்.
"சமூக சேவைக்கான உத்வேகம் கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால், கடவுள் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நான் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்தேன். நான் இங்கு குடியேறிய போது, மக்கள் விபத்தில் சிக்கி, அவர்களை அழைத்துச் செல்ல யாரும் இல்லாமல் சாலையில் தவிப்பதை கண்டேன். இது எனக்கு ஆம்புலன்ஸ் சேவையைத் தொடங்க உத்வேகம் அளித்தது" என்கிறார் அசோக் தபஸ்வி.
இது தொடர்பாக சக்காஜிபூரைச் சேர்ந்த சோட்டலால் என்பவர் கூறுகையில், "நான் ஒரு இ-ரிக்ஷா ஓட்டுநர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் முகமதுபூருக்குச் சென்று கொண்டிருந்த போது பள்ளிப் பேருந்து ஒன்று என் மீது மோதியது. இதில் காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சாலையோரத்தில் வலியால் துடித்துக் கொண்டிருந்தேன். யாரோ ஒருவர் அசோக் தபஸ்விக்கு தகவல் கொடுத்தார். சிறிது நேரத்தில் அவர் ஆம்புலன்ஸுடன் வந்தார். பின்னர் அவர் என்னை இலவசமாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றார். அவர் ஒரு கருணை உள்ளம் கொண்டவர். என்னைப் போன்ற ஏழைகளுக்கு அவர் ஒரு மீட்பராக தெரிகிறார்" என்றார்.
தனது இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய அசோக் தபஸ்வி, ஆரம்பத்தில், விபத்துக்குள்ளானவர்களை அவசர காலங்களில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல தனது சொந்த வாகனத்தைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறினார். ஆனால், அது சரிப்பட்டு வராததால், பின்னர் ஆம்புலன்ஸ் வாங்கினார்.
"ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி என் கண் முன் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. அன்று நான் காரில் சென்று கொண்டிருந்தேன். அப்போது இரவு 11 மணி இருக்கும். சாலையில் என் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு கார் திடீரென விபத்தில் சிக்கியது. அந்த காரில் இருந்த குடும்பம் படுகாயம் அடைந்த நிலையில், அதில் சிக்கி வெளியே வர முடியாமல் தவித்தனர். உடனடியாக நான் என் காரை நிறுத்தி, அனைவரையும் ஒவ்வொருவராக வெளியே இழுத்து அன்றிரவு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றேன். அப்போது அவர்கள் என்னை கடவுளாக பார்த்தனர். அந்த நேரத்தில் தான், நாம் ஒருவருக்கு உதவி செய்தால், கடவுளின் அருள் தானாகவே கிடைக்கும் என்பதை உணர்ந்தேன்" என்றார் அசோக் தபஸ்வி.
மேலும், அவர் கூறுகையில், விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன் நானே உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விடுவேன். நான் 2007-ல் ஆம்புலன்ஸ் வாங்கினேன். இப்போது தான் 108 மற்றும் 102 சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றார்.
இரவில் பல கர்ப்பிணிகளை பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனைகளுக்கு அவர் அழைத்துச் சென்றுள்ளார். காயமடைந்த ஒருவர் மருத்துவமனையில் இறந்தால், அவர்களின் உடலை இலவசமாகவே அவர்களின் கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார்.
இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுகிறார் அசோக் தபஸ்வி. இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மரக் கன்றுகளை இலவசமாக வழங்குகிறார். நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தனது 100 ஏக்கர் தரிசு நிலத்தை வளமாக்கியுள்ளார். இந்த நிலத்தில் அவர் வெர்மிலியன் செடியை நட்டு, ரசாயனம் இல்லாத வெர்மிலியன் கிடைக்கச் செய்கிறார். இந்த வெர்மிலியன் செடியில் இருந்து லிப்ஸ்டிக் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அவருக்கு நல்ல வருவாய் கிடைக்கிறது.
அசோக் தபஸ்வி ஏராளமான விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டில், உத்தரப்பிரதேச மாநில போக்குவரத்துக் கழகம் அவருக்கு 'சிறந்த குடிமகன் விருது' வழங்கி கௌரவித்தது.
ஜூலை 2011-ல், ஃபதேபூரில் உள்ள மால்வான் அருகே கல்கா ரயில் விபத்துக்குள்ளானது. அப்போது போதுமான எண்ணிக்கையில் ஆம்புலன்ஸ்கள் இல்லாததால், அசோக் தபஸ்வி தனது ஆம்புலன்ஸை தொடர்ந்து 20 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஓட்டி, காயம் அடைந்தவர்களை மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.