ETV Bharat / bharat

Fact Check; கங்கனா ரனாவத் கேங்க்ஸ்டர் அபு சலேம் உடன் இருக்கும் வைரல் புகைப்படம்; உண்மை என்ன? - Kangana with Abu Salem viral photo

Kangana Ranaut's photo shared as having been spotted with gangster Abu Salem ( Credit - ETV Bharat Tamil Nadu )