எச்1பி விசா கட்டண உயர்வால் இந்தியர்களின் வேலைவாய்ப்பு பறிபோகுமா? நிபுணர்கள் விளக்கம்!

அமெரிக்காவில் மக்கள் வேலைக்காக வெகுதூரம் பயணம் செய்வதை விரும்புவதில்லை. இந்த நிலையில் இந்திய பணியாளர்கள் இல்லாமல் அங்கு ஐடி துறை மிகவும் சவாலானதாக மாறும்.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 7:34 PM IST

ஹைதராபாத்: அமெரிக்க எச்1பி விசா கட்டணத்தை பன்மடங்கு உயர்த்தி அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா? என்பது குறித்து நிபுணர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் எச்1பி விசாவுக்கான கட்டணத்தை 1 லட்சம் டாலராக (இந்திய மதிப்பில் ரூ.88 லட்சம்) உயர்த்தி அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதனால், வேலை தேடி அமெரிக்கா செல்லும் இந்தியர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பரபரப்பான உத்தரவில் அதிபர் ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்டதாக வெளியான உடன் (செப்டம்பர் 19) அமெரிக்க சந்தைகளில் இந்திய ஐடி நிறுவன பங்குகள் கடுமையான சரிவை சந்தித்தன. இன்போசிஸ் 3.41 சதவீதம், காக்னிசண்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் 4.75 சதவீதம் மற்றும் விப்ரோ 2 சதவீதம் அளவுக்கு பங்கு சந்தையில் சரிவை சரிந்தன.

எச்1பி விசா கட்டண உயர்வு, இந்திய ஐடி நிறுவனங்களுக்கு குறுகிய கால சவால்களை உருவாக்கும் என்றும், ஐடி நிறுவன பங்குகளில் 10 முதல் 15% வரையிலும் சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

ஆனால் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் அதிக வேலைகளை இந்தியாவிற்கு அவுட்சோர்ஸ் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளதால் புதிய விசா கட்டண உயர்வு இந்தியாவுக்கு பயனளிக்கும் என்றும் ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.

அதே போல் ஏற்கனவே சில பங்குகளில் லேசான சரிவு ஏற்பட்டுள்ள போதிலும், நாளை மறுநாள் (செப்டம்பர் 22) இந்திய பங்கு சந்தைகளில் வர்த்தகம் தொடங்கும் போது ஐடி நிறுவன பங்குகள் மேலும் சரிவை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் பங்குச் சந்தை நிபுணர் அம்பரீஷ் பாலிகா, ஈடிவி பாரத்திடம் கூறினார்.

இது பற்றி அம்பரீஷ் பாலிகா மேலும் கூறுகையில், ''இந்த சரிவு 10 முதல் 15 % வரை இருக்கலாம். உடனடியாக இல்லாவிட்டாலும் இன்னும் 2 முதல் 3 நாட்களுக்குள் கண்டிப்பாக தெரிய ஆரம்பிக்கும்.

எச்1பி அமெரிக்க விசாக்களின் கட்டணம் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால் நிறுவனங்கள் புதிதாக விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதும் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள விசாக்களைப் புதுப்பிப்பதும் கூட கடினமாக இருக்கும்.

இதன் விளைவாக பல ஊழியர்கள் தங்களது சொந்த நாடுகளுக்குத் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் கூட ஏற்படலாம். அமெரிக்காவில், மக்கள் பொதுவாக வேலைக்காக வெகுதூரம் பயணம் செய்வதை விரும்புவதில்லை. இந்த நிலையில் இந்திய பணியாளர்கள் இல்லாமல் அங்கு ஐடி துறை மிகவும் சவாலானதாக மாறும்.

எனவே இந்தியாவுக்கோ அல்லது வேறு நாட்டிற்கோ அதிகமாக வேலைகளை அவுட்சோர்ஸ் செய்வதை தவிர அமெரிக்காவிற்கு வேறு வழி இல்லை. இந்த சூழ்நிலை இந்தியாவிற்கு குறுகிய கால சவால்களை உருவாக்கினாலும், நீண்ட காலத்திற்கு, அது நமக்கு சாதகமாகவே மாறும்.

இது குறித்து முன்னணி மனிதவள மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சுனில் கோயல், ஈடிவி பாரத்திடம் கூறும் போது, ''அமெரிக்காவின் நடவடிக்கை படிப்புக்காக அல்லது வேலை தேடி செல்பவர்களை அதிகம் பாதிக்கும். ஆனாலும் இன்றைக்கு ஏராளமான மாற்று வழிகள் உள்ளன. மேலும், இதில் பெரும்பாலானவற்றை இப்போது இந்தியாவிலிருந்தே செய்ய முடியும். குறுகிய காலத்தில், இந்த முடிவு நிச்சயமாக இந்திய நிறுவனங்களை பாதிக்கும். பின்னர், படிப்படியாக அமெரிக்கா, திறன் வாய்ந்த நிபுணர்களின் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளத் தொடங்குகிற போது ​​அந்த வேலைகளில் பெரும் பகுதி தவிர்க்க முடியாமல் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு கைமாறும்.

அமெரிக்காவில் தற்போது பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என்றாலும் இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணியில் பெரியளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை. அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கையில் ஒரு நன்மை அடங்கி இருக்கிறது.

அதாவது, இந்த விசா கட்டண உயர்வால் பல திறமையான வல்லுநர்கள் இந்தியாவுக்கு திரும்ப வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் அதிக அளவிலான அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தங்களது வேலையை அவுட்சோர்ஸ் செய்ய முன் வரும் போது, இந்தியர்களின் வேலைவாய்ப்பு மேலும் அதிகரிக்க வழி வகுக்கும்" என்று சுனில் கோயல் கூறினார்.

