புக்கர் பரிசு இறுதிச்சுற்றில் 'தி லோன்லினெஸ் ஆஃப் சோனியா அண்ட் சன்னி' - புதிய வரலாறு படைப்பாரா கிரண் தேசாய்?
இந்தியாவை பின்புலமாக கொண்ட யாரும் இதுவரை இரண்டு முறை புக்கர் பரிசு வென்றதில்லை என்பதை கிரண் தேசாய் உடைத்தெறிவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகம் எழுந்துள்ளது.
Published : September 24, 2025 at 12:39 PM IST
புதுடெல்லி: 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசு இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கிரண் தேசாய் எழுதிய 'தி லோன்லினெஸ் ஆஃப் சோனியா அண்ட் சன்னி' நாவல் இடம் பெற்றுள்ளது.
உலகில் புக்கர் பரிசு வென்ற முதல் இளம் பெண் எழுத்தாளர் என்ற பெருமைக்குரிய கிரண் தேசாய், இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் இந்த பரிசை வெல்லும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இவரின் நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகு தற்போது வெளியாகியுள்ள 'தி லோன்லினெஸ் ஆஃப் சோனியா அண்ட் சன்னி', புக்கர் பரிசு இறுதிப் போட்டிகாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள 6 நாவல்களில் ஒன்றாக தேர்வாகியுள்ளது. கிரண் தேசாய் இந்த போட்டியில் வென்றால், கடந்த 56 ஆண்டுகால புக்கர் பரிசு வரலாற்றில் இரண்டு முறை இந்த பரிசை வென்ற ஐந்தாவது நபர் என்ற சாதனையை படைப்பார்.
யார் இந்த கிரண் தேசாய்?
டெல்லியில் 1971-ல் பிறந்தவர் கிரண் தேசாய். இவருடைய அம்மா அனிதா தேசாய் இந்திய அளவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர். 1978 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த இவரது புத்தகம் சாகித்ய அகடாமி விருது பெற்றது. மேலும், இவரது நாவல்கள் திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. தாய் எட்டடி பாய்ந்தால் குட்டி பதினாறு அடி பாயும் என்பதை மெய்பிக்கும் வகையில், இளம் வயதில் இருந்தே கிரண் தேசாய், எழுத்தின் மீது தீராக் காதல் கொண்டிருந்தார்.
குடும்ப சூழல் காரணமாக அவர் அவர் தனது சிறுவயதிலேயே அமெரிக்கா சென்றார். அங்கு தனது கல்லூரி படிப்பை முடித்தார். ஆனாலும், எழுத்தின் மீதான ஆர்வத்தால், நாவல்கள் எழுத வேண்டும் என முடிவெடுத்த அவர், அதற்காக தன்னை தயார்படுத்தி வந்தார். அதன் பயனாக தனது 27 வது வயதிலேயே 1998-ம் ஆண்டு தனது முதல் நாவலை வெளியிட்டார். முதல் நாவலே வாசகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், தேசாய் தனது எழுத்தை மேலும் மெருகூட்டினார்.
தொடர்ந்து 2006 ஆம் ஆண்டு 'தி இன்ஹெரிடென்ஸ் ஆஃப் லாஸ்' நாவலை வெளியிட்டார். புத்தகம் வெளியான சில நாட்களிலேயே விற்று தீர்ந்தன. அடுத்தடுத்த பதிப்புக்கள் தொடர்ந்து வெளி வர, தேசாயை இலக்கிய உலகம் கொண்டாடி தீர்த்தது. இதன் உச்சகட்டமாக அந்த ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. தனது தாய் மூன்று முறை புக்கர் பரிசுக்கான போட்டியில் இடம்பெற்றும், அவருக்கு கிடைக்காத அந்த பரிசை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்தார் கிரண் தேசாய். 35 வயதில் இந்த சாதனையை படைத்த முதல் இளம் எழுத்தாளர் என்ற பெருமையை பெற்ற அவர், இந்தியாவில் இரண்டாவது முறையாக புக்கர் பரிசு பெற்ற பெண் எழுத்தாளர் என்ற சாதனையைும் கூடுதலாக பெற்றார்.
கிரணின் 'தி இன்ஹெரிடென்ஸ் ஆஃப் லாஸ்' நாவல் இதுவரை 40க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2006-க்கு பிறகு இதுவரை இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த யாரும் புக்கர் பரிசை வாங்கியதில்லை. அந்த குறையை மீண்டும் அவரே நிரப்புவாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது எழுந்துள்ளது.
'தி லோன்லினெஸ் ஆஃப் சோனியா அண்ட் சன்னி'
"காதல் மற்றும் தனிமை பற்றிய ஒரு கதையை எழுத விரும்பினேன், பழமை அழகு மாறாத வகையில் இன்றைய காதலை தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு 'தி லோன்லினெஸ் ஆஃப் சோனியா அண்ட் சன்னி' மூலம் எழுத்து வடிவத்தில் கொடுத்திருக்கிறேன்" என்கிறார் கிரண் தேசாய். 667 பக்கங்களை கொண்ட இவரது நாவல், ஹமிஷ் ஹாமில்டன் பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
புக்கர் பரிசு பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள மற்ற எழுத்தாளர்களும் உலக அளவில் புகழ் பெற்றவர்கள் என்பதால் இந்த ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசை வெல்பவர்களுக்கான போட்டி கடுமையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசு தொடர்பான அறிவிப்பு நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. வெற்றி பெறும் போட்டியாளர்களுக்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ.60 லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படவுள்ளது.
புக்கர் பரிசு பெற்ற இந்தியர்கள் மற்றும் இந்திய வம்சாவளியினர்
இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த வி.எஸ்.நெய்பால் (1991) சல்மான் ருஷ்டி (1981), அருந்ததி ராய் (1997), கிரண் தேசாய் (2006), அரவிந்த் அடிகா (2008) ஆகியோர் இதுவரை புக்கர் பரிசு வென்றுள்ளனர். இதில் இரண்டாவது முறையாக கிரண் தேசாய் புக்கர் பரிசு வென்று புதிய வரலாறு படைப்பாளரா? என்று எதிர்பார்ப்பு தற்போது எழுந்துள்ளது.