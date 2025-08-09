Essay Contest 2025

கண் இமைக்கும் நேரத்தில் ஏற்பட்ட பேரழிவு! உத்தரகாண்டில் கள நிலவரத்தை விளக்கிய ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர்! - UTTARAKHAND FLASH FLOODS

காட்டாற்று வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் தரலி கிராமத்திற்கு முதன்முறையாக சாலை வழியாக ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழு சென்றடைந்தது.

தரலி கிராமத்தில் ஈடிவி பாரத் செய்திக்குழு
தரலி கிராமத்தில் ஈடிவி பாரத் செய்திக்குழு (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 7:57 PM IST

தரலி (உத்தரகாண்ட்): ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதியன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள தரலி கிராம மக்களுக்கு தாங்கள் எதிர்கொள்ள போகும் பேரழிவு குறித்து தெரியாது. ஆனால் அன்று பிற்பகல் ஏற்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளம் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர்களின் வாழ்வை புரட்டிப் போட்டது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் உத்தகாசி மாவட்டத்தில் உள்ள தரலி என்னும் கிராமத்தில் கடந்த 5 ஆம் தேதி ஏற்பட்ட திடீர் மேக வெடிப்பு காரணமாக பெய்த பேய் மழையால் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது. கீர் கங்கா ஆற்றில் பெய்த கனமழையால் மலை உச்சியில் இருந்து வந்த கட்டுக்கடங்காத பெருவெள்ளம் தரலி கிராமத்தில் இருந்த வீடுகள், கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றை அடித்துச் சென்றது. இந்த துயரமான சம்பவத்தில் நூற்றுக்கணக்கானோர் மண்ணில் புதைந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதிக்கு போலீசார், மாநில மற்றும் தேசிய மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைவாக சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதுவரை காட்டாற்று வெள்ளத்தில் 5-க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை 300-க்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 100க்கும் மேற்பட்டோர் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் மாயமானதாக தெரிகிறது.

காட்டாற்று வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தரலி கிராமம்
காட்டாற்று வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தரலி கிராமம் (ETV Bharat)

பேய் மழையால் ஏற்பட்ட பேரழிவு குறித்து பதிவு செய்ய ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழு தரலி கிராமத்திற்கு நேரில் சென்றது. தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வந்த நிலையில், போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் கிட்டதட்ட 3 நாட்கள் 37 கிலோ மீட்டர் நடந்து சென்று தரலி கிராமத்தை அடைந்தது.

நிசப்தம் நிறைந்த தரலி கிராமத்தில் கண்ட காட்சிகள் குலை நடுங்க வைத்தன. அங்கு மீட்புப் பணி நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில், முக்பா கிராமத்தினர் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது குறித்து விவரித்தனர். நாங்கள் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து வருவதை கண்டு தரலி மக்களிடம் எச்சரித்தோம். ஆனால் அவர்கள் சுதாரிப்பதற்குள் வெள்ளம் நிலைகுலையச் செய்து, சேதங்களை ஏற்படுத்தியது என்றனர்.

இது குறித்து முக்பா மாவட்டத்தை சேர்ந்த பிரேம்சந்த் என்பவர் கூறுகையில், “பிற்பகல் 1.12 அல்லது 1.13 மணி இருக்கும், திடீரென வெள்ளம் ஏற்பட்டது. தரலி கிராமத்தில் மக்கள் தங்கள் அன்றாட வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். எங்கள் கண் முன்னே அனைத்தும் அடித்துச் சென்றது, ஒரு சிலர் தப்பித்த நிலையில், அசுர வேகத்தில் வந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தால் தப்பிக்க முடியவில்லை. பலர் மண்ணில் புதைந்தனர்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் நவீன் உனியால்
ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் நவீன் உனியால் (ETV Bharat)

அந்த துயர சம்பவத்தில் இருந்து மீளாத தரலி கிராம பெண், நடந்தவற்றை விவரிக்க முடியாமல் திணறினார். “நாங்கள் இது போன்ற சம்பவத்தை கண்டதில்லை, சூழ்நிலை தற்போதும் மோசமாக தான் உள்ளது. பலர் உயிரிழந்துவிட்டனர்” என்றார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி முதல் தற்போது வரை தரலி, முக்பா மற்றும் ஹர்சில் ஆகிய பகுதிகளில் மின்சாரம் வழங்கப்படவில்லை. ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டுமே தொலைதொடர்பு சீராகியுள்ளது. தற்போது மாவட்ட நிர்வாகம் முழு வீச்சில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள், 7 மோப்ப நாய்களுடன், 125 ராணுவ வீரர்கள், 30 சிறப்புப் படை வீரர்கள், மற்றும் 250 பிஇஜி படை வீரர்கள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும் எல்லை பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த 250 வீரர்களும் மீட்புப் பணியில் உதவி புரிந்து வருகின்றனர். இது மட்டுமின்றி 100க்கும் மேற்பட்ட பேரிடர் மீட்புப் படையினர், 4 மோப்ப நாய்கள் மற்றும் 2 சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற நாய்களுடன் (cadaver dogs) மண்ணில் புதைந்தவர்களை மீட்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கொட்டும் மழையில் கேட்ட 'குலைநடுங்கும்' சத்தம்: உத்தராகண்ட் துயரத்தை விவரிக்கும் ஊர் மக்கள்

பேரிடர் மீட்புப் படையின் 19 வருட வரலாற்றில் முதல் முறையாக சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற நாய்கள் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவர்களுடன் 33 மாநில மீட்புப் படையினர், 5 மருத்துவர்கள், 10 தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள், 25 காவல் ஆய்வாளர்கள், 150 உள்ளூர் காவலர்கள் உள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக 815 பேர் தரலி கிராமத்தில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதை ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழு நேரில் பார்த்தது.

