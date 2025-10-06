பீகாரில் 2 கட்டங்களாக சட்டப் பேரவை தேர்தல்! நவம்பர் 6, 11-ல் வாக்குப்பதிவு என அறிவிப்பு!
பீகாரில் 243 பொதுப் பார்வையாளர்களும், 38 போலீல் பார்வையாளர்களும், 67 செலவு பார்வையாளர்களும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.
Published : October 6, 2025 at 4:03 PM IST
புதுடெல்லி: பீகார் சட்டப் பேரவைக்கு 2 கட்டங்களாக நவம்பர் 6 மற்றும் 11-ம் தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பீகார் சட்டப் பேரவை பதவிக் காலம் நவம்பர் 22-ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து அந்த மாநில சட்டப் பேரவைக்கு தேர்தல் நடத்தும் பணியில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து வருகிறது.
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:
243 தொகுதிகள் கொண்ட பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நேர்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்தி முடிக்கப்படும். பீகாரில் முதன்முறையாக கடந்த ஜூன் மாதம் 24-ம் தேதி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் போலி வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். பின்னர் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 1, 2025 முதல் செப்டம்பர் வரை, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. செப்டம்பர் 30 அன்று, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.
மொத்த வாக்காளர்கள் 7.43 கோடி
பீகார் மாநிலத்தில் மொத்த வாக்காளர்கள் 7.43 கோடி. இவர்களில் ஆண்கள் 3.92 கோடி பேர், பெண்கள் 3.5 கோடி பேர். 1725 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள், 7.2 லட்சம் பேர் மாற்றுத்திறனாளிகள், 4.04 லட்சம் பேர் 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 14,000 பேர் 100 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், 14.01 லட்சம் பேர் முதல் முறை வாக்காளர்கள்.
90,712 வாக்குச்சாவடிகள்
பீகாரில் வாக்குப்பதிவை சிறப்பாக நடத்த மாநில் முழுவதும் 91,712 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்படவுள்ளன. ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு சராசரியாக 818 பேர் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் நகர்ப்பகுதிகளில் 13,911 வாக்குச்சாவடிகளும், ஊரகப் பகுதிகளில் 78,801 வாக்குச்சாவடிகளும் அமைக்கப்படவுள்ளன. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் வாக்குப்பதிவு முழுமையாக வீடியோ பதிவு செய்யப்படும். அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் குடிநீர், கழிவறை உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படும்.
அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு
தேர்தலை சுதந்திரமாகவும், நேர்மையாகவும், வன்முறைகள் இன்றியும் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் தேவையான அளவுக்கு மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.
போலி செய்திகளுக்கு உடனுக்குடன் பதில்
பீகார் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக, சமூக வலைதளங்களில் அவ்வப்போது பரப்பப்படும் போலி செய்திகளுக்கு உடனுக்குடன் பதில் அளிக்க தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
முதன்முறையாக 17 புதிய திட்டங்கள்
பீகாரில் வாக்குப்பதிவை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக அதிகாரிகளுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட பயிற்சி அளிப்பது உள்ளிட்ட 17 புதிய திட்டங்களை அமல்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. இதில் வாக்குச்சாவடிகளில் மொபைல் போன்கள் பாதுகாப்பு இடம், ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு அதிகபட்சம் 1200 வாக்காளர்கள், தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆப்பில் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அப்டேட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டைகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே வாக்குச்சாவடிக்குள் அனுமதி உள்ளிட்டவை அடங்கும். இந்த 17 புதிய திட்டங்கள் படிப்படியாக நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படும்.
ஹெல்ப் லைன் 1950
பீகாரில் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான விவரங்களை பொதுமக்கள் 1950 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். தொலைபேசி மற்றும் செல்போன் மூலம் இந்த எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
தேர்தல் பார்வையாளர்கள்
243 பொதுப் பார்வையாளர்களும், 38 போலீல் பார்வையாளர்களும், 67 செலவு பார்வையாளர்களும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர். வாக்காளர்கள் இவர்களை தொடர்பு கொள்ள தொலைபேசி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பீகார் தேர்தல் அட்டவணை விவரம்
முதற்கட்டம்
(121 தொகுதிகள்)
2-ம் கட்டம்
(122 தொகுதிகள்)
|மனு தாக்கல் தொடக்கம்
10.10.2025
(வெள்ளிக்கிழமை)
13.10.2025
(திங்கட்கிழமை)
|மனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள்
17.10.2025
(வெள்ளிக்கிழமை)
20.10.2025
(திங்கட்கிழமை)
|மனுக்கள் மீது பரிசீலனை
18.10.2025
(சனிக்கிழமை)
21.10.2025
(செவ்வாய்க்கிழமை)
|மனுக்களை திரும்பப் பெற கடைசி நாள்
20.10.2025
(திங்கட்கிழமை)
23.10.2025
(வியாழக்கிழமை)
|வாக்குப்பதிவு
06.11.2025
(வியாழக்கிழமை)
11.11.2025
(செவ்வாய்க்கிழமை)
|வாக்கு எண்ணிக்கை
14.11.2025
(வெள்ளிக்கிழமை)
14.11.2025
(வெள்ளிக்கிழமை)
2 கட்ட வாக்குப்பதிவு
பீகார் மாநிலத்திற்கு 2 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு 121 தொகுதிகளில் நவம்பர் 6-ந் தேதி நடைபெறும் . இந்த தொகுதிகளில் வரும் 10-ம் தேதி மனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. மேலும், 2-ம் கட்டமாக 122 தொகுதிகளில் நவம்பர் 11-ம் தேதி நடைபெறும் . இங்கு வரும் 13-ம் தேதி தொடங்கும். வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14-ந் தேதி நடைபெறும். மேலும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துவிட்டன.
இவ்வாறு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அறிவித்தார்.
முன்னதாக, பீகார் சட்டப் பேரவை தேர்தல் தொடர்பாக அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தேர்தல் ஆணையர்கள் கடந்த வாரம் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.