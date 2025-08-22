டெல்லி: பீகார் மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்களும் வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
வருகிற நவம்பர் மாதம் பீகாரில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு வாக்காளார் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் செய்யப்படும் என ஜூன் 24 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. தேர்தல் நெருங்கி வரும் சமயத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இதுபோன்று திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. அத்துடன், ஜனநாயக சீர்திருத்த சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்புகளின் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதுதொடர்பாக வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவதற்குள் சிறப்பு திருத்தம் செய்யப்பட்ட வாக்காளர் வரைவு பட்டியலை ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது. இதில் 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தன. அதற்கு 22 லட்சத்து 34 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இறந்துவிட்டதாகவும், 36 லட்சத்து 28 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் நிரந்தரமாக குடிபெயர்ந்துவிட்டதாகவும், 7 லட்சம் பெயர்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சேர்க்கப்பட்டிருந்ததாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
அதற்கு முன்பே, அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிடும் என்று கூறியிருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர் பட்டியலை வெளியிட முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தது.
அத்துடன் 1960 ஆம் ஆண்டு RER இன் விதி 21 இன் கீழ் பட்டியல் தயாரிக்கும்போது, கவனக்குறைவு அல்லது பிழை காரணமாக வாக்காளரின் பெயர் வரைவுப் பட்டியலில் இடம்பெறாமல் விடுபட்டால் அதற்கு தீர்வு காணும் உரிமை தேர்தல் பதிவு அதிகாரிக்கு (ERO) உள்ளது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து வாக்காளர்களாக சேர்க்கப்படுவதற்கு, தேர்தல் ஆணையத்தால் பட்டியலிடப்பட்ட ஆவணங்களில் நில உடைமை தொடர்பான ஆவணங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால் அது அங்குள்ள மக்களில் மிக குறைவானவர்களிடம் மட்டுமே இருப்பதாகவும், இது வாக்காளர்களுக்கு எதிரானது என்றும் மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இதனையடுத்து, ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி, பீகாரில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின்போது நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பட்டியலையும், அதற்கான காரணங்களையும் பதிவிடுமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் பேரின் வாக்குச்சாவடி வாரியான பட்டியலை பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள 38 மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளின் இணையதளத்தில் வெளியிட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் அதற்கான காரணங்களையும் சேர்த்து குறிப்பிட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த பட்டியலானது பஞ்சாயத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் தொகுதி மேம்பாட்டு அலுவலகங்களிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்றத்தில் கூறியுள்ளது. மேலும் வரைவுப் பட்டியலில் இடம்பெறாதவர்கள் அதற்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்கவும், உதவி பெறவும், SIR உத்தரவின்படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி உரிமைகோரல்கள்/ஆட்சேபனைகள்/திருத்தங்களை தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் தேர்தல் ஆணையம் கேட்கும் ஆவணங்களை கொண்டும், ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தியும் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.