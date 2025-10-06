பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது? இன்று வெளியாகிறது முக்கிய அறிவிப்பு!
பீகார் மாநில நடப்பு 17-வது சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் நவம்பர் மாதம் 22-ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.
Published : October 6, 2025 at 10:24 AM IST
புதுடெல்லி: பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பீகார் சட்டமன்றத்துக்கான பதவிக்காலம் வரும் நவம்பர் 22-ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து அந்த மாநில சட்டமன்றத்துக்கு பொதுத் தேர்தல் நடத்தும் பணியில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளது.
இந்த நிலையில், பீகார் மாநில சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 4 மணியளவில் அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், டெல்லியில் நடைபெறும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது பீகார் தேர்தல் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் தொடர்பாக அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.