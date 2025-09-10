பீகாரை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்?
நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் மேற்கொள்ளும் பணிகளை அடுத்த மாதத்திற்குள் தொடங்க தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 10, 2025 at 9:04 PM IST
புதுடெல்லி: பீகாரை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பான பணிகளை ஆரம்பிக்க அக்டோபர் மாதம் தயாராக இருக்குமாறு அனைத்து மாநில தேர்தல் அதிகாரிகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
பீகார் மாநிலத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் அங்கு அண்மையில் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொண்டது. இதில் சுமார் 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. உயிரோடு இருப்பவர்கள் இறந்துவிட்டதாகக் கூறி அவர்கள் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
மேலும், பாஜகவுக்கு ஆதரவாக ஏராளமான போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி ராகுல் காந்தி பீகார் மாநிலத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்கு இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். பீகாரைத் தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் இதுபோன்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் வர வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் மேற்கொள்வது தொடர்பாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அனைத்து மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் மேற்கொள்ளும் பணிகளை அடுத்த மாதத்திற்குள் தொடங்க ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பீகார் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பான உத்திகள் மற்றும் பின்பற்றிய நடைமுறைகள் குறித்து அனைத்து மாநிலத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. அப்போது மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்களை தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்குப் பிறகு வாக்காளர் பட்டியலை டிஜிட்டல்மயமாக்குவது குறித்து தேர்தல் ஆணையர்கள் எடுத்துரைத்தனர்.
அடுத்த ஆண்டு, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.