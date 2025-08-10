Essay Contest 2025

''பீகாரில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயரை வெளியிட முடியாது" - உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டம்! - BIHAR VOTERS REMOVAL

பட்டியல் தயாரிப்பின்போது கவனக்குறைவு அல்லது பிழை காரணமாக எந்தவொரு வாக்காளர்களின் பெயர்களும் வரைவு பட்டியலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதாக ERO கருதினால் தீர்வு நடவடிக்கை எடுக்க ERO க்கு அதிகாரம் உள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 5:21 PM IST

புதுடெல்லி: பீகார் சட்டப்பேரவைக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் அந்த மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கடந்த ஜூன் 24 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தேர்தலுக்கு மிகவும் குறைவான அவகாசமே இருக்கும் நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துள்ள இந்த முடிவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து ஜனநாயக சீர்திருத்த சங்கம் (ஏடிஆர்) உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பின் சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் முடிக்கப்பட்டு வரைவு பட்டியலை கடந்த 1 ம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.

இதில் 7 கோடியே 24 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே இருந்தன. 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தன. இவர்களில் 22 லட்சத்து 34 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இறந்துவிட்டதாகவும், 36 லட்சத்து 28 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் நிரந்தரமாக இடம்பெயர்ந்துவிட்டனர் அல்லது முகவரியில் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 7 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் சேர்க்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், அதனால் மேற்கண்ட 65 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

முன்னதாக பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் ''அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டால் நாங்கள் தலையிடுவோம்'' என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தேர்தல் ஆணையம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில், "கணக்கெடுப்பு கட்டத்தின்போது எந்த காரணத்திற்காகவும் கணக்கெடுப்பு படிவம் பெறப்படாத முந்தைய வாக்காளர்களின் பட்டியலை தயாரிப்பதற்கோ, பகிர்வதற்கோ சட்டமோ வழிகாட்டுதல்களோ வழங்காததால் அத்தகைய பட்டியலை மனுதாரர் உரிமையாகக் கோர முடியாது.

வரைவுப் பட்டியலில் யாருடைய பெயரையும் சேர்ப்பதற்காக எந்த விசாரணையும் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. மேலும் கணக்கெடுப்புப் படிவம் பெறப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் எந்த இடஒதுக்கீடும் அல்லது விதிவிலக்கும் இல்லாமல் வரைவு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் எந்த காரணத்திற்காகவும் பெயர் இடம்பெறவில்லை என்றால் ஆகஸ்ட் 1 முதல் செப்டம்பர் 1, 2025 வரையிலான கோரிக்கை மற்றும் ஆட்சேபனைகள் காலத்தில் வரைவுப் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கான கோரிக்கையை தாக்கல் செய்ய சிறப்பு வாக்காளர் திருத்த முகாம் உத்தரவின் இணைப்பு-D இல் உள்ள அறிவிப்புடன் படிவம் 6 இன் கீழ் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கலாம்," என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "கணக்கெடுப்பு படிவத்தை சமர்ப்பிக்காததற்காக வரைவு பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கப்படாத ஒரு நபரின் அறிவிப்புடன் படிவம் 6 ஐ தாக்கல் செய்வதில், அவர்/அவள் இறந்தவராகவோ, நிரந்தரமாக இடமாற்றம் செய்யப்படவில்லை அல்லது கண்டுபிடிக்க முடியாதவராகவோ இல்லை என்று கூறுவது மறைமுகமாக உள்ளது.

எனவே பெயர்களின் பட்டியலுடன் சேர்க்கப்படாததற்கான காரணங்களை வழங்குவது எந்த நடைமுறை நோக்கத்திற்கும் உதவாது. ஏனெனில் மூன்று வகையான காரணங்களுக்கும் அதாவது இணைப்பு-D இன் கீழ் பிரகடனத்துடன் படிவம் 6 ஐ தாக்கல் செய்வது அப்படியே உள்ளது.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ஒரு பெயர் நீக்கப்படுவது என்பது ஒரு தனிநபரின் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதற்கு சமமாகாது. வரைவுப் பட்டியல், கணக்கெடுப்பு கட்டத்தின்போது ஏற்கெனவே உள்ள வாக்காளர்களின் முறையாக நிரப்பப்பட்ட கணக்கெடுப்பு படிவம் பெறப்பட்டதைக் காட்டுகிறது. ஆனால், இந்த அளவிலான செயல்பாட்டைச் செயல்படுத்துவதில் மனித ஈடுபாடு காரணமாக, கவனக்குறைவு அல்லது பிழை காரணமாக ஒரு விலக்கு அல்லது சேர்க்கை வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்பு எப்போதும் உள்ளது.

1960 ஆம் ஆண்டு RER இன் விதி 21 இன் கீழ் சட்டம் ஒரு தீர்வை வழங்குகிறது. இந்த விதியின்படி, பட்டியல் தயாரிப்பின்போது கவனக்குறைவு அல்லது பிழை காரணமாக எந்தவொரு வாக்காளர்களின் பெயர்களும் வரைவுப்பட்டியலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதாக தேர்தல் பதிவு அதிகாரி (ERO) கருதினால், அதற்கு தீர்வு நடவடிக்கை எடுக்க அவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது." என்று தேர்தல் ஆணையம் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

