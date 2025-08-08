பெங்களூரு: தேர்தல் ஆணையம் தங்களுக்கு மின்னணு வாக்காளர் பட்டியலை வழங்கினால், திருடப்பட்ட வாக்குகள் மூலம் தான் மோடி பிரதமர் ஆனார் என்பதை நிரூபிப்பேன் என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது, பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் உடந்தையாக இருந்துள்ளதாகவும் நேற்று ஆதாரங்களுடன் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார். மேலும், மகாராஷ்டிர சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக சேர்க்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சேர்க்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையைவிட அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
ராகுலின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் இந்திய அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் முறைகேடுகளை கண்டித்து இன்று பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டார்.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் ஒரு தொகுதியில் (பெங்களூரு மத்திய தொகுதி) நடைபெற்ற வாக்கு திருட்டை கண்டுபிடித்துள்ளோம். தேர்தல் ஆணையம் தங்களுக்கு வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான மின்னணு தரவுகளை மட்டும் கொடுத்தால், பல தொகுதிகளில் நடைபெற்றுள்ள வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை வெளிக்கொண்டு வருவோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற மோசடியை அம்பலப்படுத்திய பிறகு பொதுமக்கள் இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள். தேர்தல் ஆணையம் அதற்கு பதிலடிக்க முடியாமல் மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் தன்னுடயை வலைத்தளங்களை முடக்கியுள்ளது. மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய அரசாங்கம், மக்களிடம் தகவல்களை மறைக்கும் வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
உண்மை வெளிவந்தால் தங்களுடைய குட்டு வெளிப்பட்டு விடும் என தேர்தல் ஆணையம் அஞ்சுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி நான் கேள்வி எழுப்பினால், என்னிடம் பிரமாணப் பத்திரத்தை கேட்கிறார்கள். நான் ஒரு எம்.பி, அரசியல் அமைப்பில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து பதவியேற்றுள்ளேன். குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு பதிலளிக்காமல் என்னிடம் ஆதாரம் கேட்பது முறையற்றது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களின் வீடியோ காட்சிகளையும் தேர்தல் ஆணையம் வழங்க வேண்டும். தேர்தல் ஆணையம் தரவுகளை வழங்கவில்லை என்றால், பெங்களூரு மத்திய மக்களவைத் தொகுதியில் செய்தது போல் அனைத்து தொகுதிகளிலும் நடைபெற்றுள்ள வாக்கு திருட்டுக்கான ஆதாரத்தை வெளியிடுவோம்.
பல தொகுதிகளின் வாக்காளர் பட்டியல் காகித வடிவில் எங்களிடம் உள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் மின்னணு தரவுகளை தர மறுத்தால், காகித வடிவில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலை பகுப்பாய்வு செய்து தேர்தல் ஆணையத்தின் முறைகேடுகளை மீண்டும் அம்பலப்படுத்துவோம். அதற்கு கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆகலாம், ஆனால் நிச்சயம் செய்வோம்" என்றார்.
மேலும், "மோடி வெறும் 25 இடங்கள் கூடுதலாக பெற்று மட்டுமே ஆட்சியில் உள்ளார். 25 தொகுதிகளில் 35 ஆயிரம் அல்லது அதற்கும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்திலேயே பாஜக வென்றுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் மட்டும் மின்னணு தரவுகளை கொடுத்தால், மோடி வாக்குகளை திருடி பிரதமரானார் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக நிரூபிப்போம். இந்த விவகாரத்தில் நீதி கிடைக்கும் வரை பொதுமக்கள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்ப வேண்டும்" என்றும் ராகுல் காந்தி வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.