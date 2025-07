ETV Bharat / bharat

டெல்லியில் நிலநடுக்கம் - அதிர்ந்த கட்டிங்களால் மக்கள் பீதி - EARTHQUAKE IN DELHI

கோப்புப்படம் ( IANS )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 10, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 10:06 AM IST 1 Min Read

டெல்லி: இன்று காலை டெல்லியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் அங்குள்ள மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர். தலைநகர் டெல்லியில் இன்று காலை 9:04 மணியளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 1 நிமிடம் வரை நீடித்த நில அதிர்வை அங்குள்ள மக்கள் உணர்ந்ததாக சொல்கின்றனர். முதற்கட்ட தகவலின்படி, ஹரியானாவின் மையப்பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவில் 4.4 என பதிவாகியிருக்கிறது. டெல்லி, ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் மிக அருகருகே அமைந்துள்ள இடங்கள் ஆகும். இந்நிலையில், இன்று காலை 9.04 மணிக்கு ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜார் பகுதியை மையமாக கொண்டு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ஹரியானாவின் ரோஹ்டாக் பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் 10 கி.மீ.க்கு அடியில் இந்த நிலநடுக்கம் உருவானதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனால் ஏற்பட்ட நில அதிர்வானது, ஹரியானா மட்டுமல்லாமல் டெல்லியிலும், உத்தரபிரதேசத்தின் பல பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டன. குறிப்பாக, டெல்லிக்கு அருகே உள்ள உ.பி. மாநிலத்தின் நொய்டா நகரில் நில அதிர்வை மக்கள் உணர்ந்தனர். இந்த நிலநடுக்கத்தால் டெல்லி, ஹரியானா, உ.பி. ஆகிய இடங்களில் வீடுகளும், அலுவலக கட்டிடங்களும் குலங்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இதனால் மக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். டெல்லி, ஹரியானாவின் குருகிராம், என்சிஆர் பகுதியான பரிதாபாத், ஹிசார், ரோஹ்டாக், சோனிபட், உ.பி.யின் நொய்டா, காஸியாபாத் ஆகிய இடங்களில் கட்டிடங்கள் கடுமையாக குலங்கியதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

டெல்லி: இன்று காலை டெல்லியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் அங்குள்ள மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர். தலைநகர் டெல்லியில் இன்று காலை 9:04 மணியளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 1 நிமிடம் வரை நீடித்த நில அதிர்வை அங்குள்ள மக்கள் உணர்ந்ததாக சொல்கின்றனர். முதற்கட்ட தகவலின்படி, ஹரியானாவின் மையப்பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவில் 4.4 என பதிவாகியிருக்கிறது. டெல்லி, ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் மிக அருகருகே அமைந்துள்ள இடங்கள் ஆகும். இந்நிலையில், இன்று காலை 9.04 மணிக்கு ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜார் பகுதியை மையமாக கொண்டு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ஹரியானாவின் ரோஹ்டாக் பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் 10 கி.மீ.க்கு அடியில் இந்த நிலநடுக்கம் உருவானதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் ஏற்பட்ட நில அதிர்வானது, ஹரியானா மட்டுமல்லாமல் டெல்லியிலும், உத்தரபிரதேசத்தின் பல பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டன. குறிப்பாக, டெல்லிக்கு அருகே உள்ள உ.பி. மாநிலத்தின் நொய்டா நகரில் நில அதிர்வை மக்கள் உணர்ந்தனர். இந்த நிலநடுக்கத்தால் டெல்லி, ஹரியானா, உ.பி. ஆகிய இடங்களில் வீடுகளும், அலுவலக கட்டிடங்களும் குலங்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இதனால் மக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். டெல்லி, ஹரியானாவின் குருகிராம், என்சிஆர் பகுதியான பரிதாபாத், ஹிசார், ரோஹ்டாக், சோனிபட், உ.பி.யின் நொய்டா, காஸியாபாத் ஆகிய இடங்களில் கட்டிடங்கள் கடுமையாக குலங்கியதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Last Updated : July 10, 2025 at 10:06 AM IST