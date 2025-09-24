மகளுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்க வேண்டும்! இ-ரிக்ஷா ஓட்டி சம்பாதிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி பெண்!
Published : September 24, 2025 at 1:17 PM IST
ஃபரிதாபாத்: மகளுக்கு நல்ல தரமான கல்வி தர வேண்டும் என்பதற்காக ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹர்கேஷ் நகர் காலனியைச் சேர்ந்த 37 வயது மாற்றுத்திறனாளி பெண் சோனியா இ-ரிக்ஷா ஓட்டி சம்பாதித்து வருகிறார்.
ஹர்கேஷ் நகரில் நுழைந்தால், ஏராளமான இ-ரிக்ஷாகளை பார்க்க முடியும். பொதுவாக ஆண்களே அதிகம் ஓட்டி வரும் இந்த இ-ரிக்ஷாவை பெண் ஒருவர் ஓட்டுவதை பார்ப்பவர்கள் சற்று அதிர்ச்சி தான் அடைகிறார்கள். காரணம், மிகச் சிறிய அந்த நகரில் வேறு எந்த பெண்ணும் இ-ரிக்ஷா ஓட்டுவதில்லை. அதிலும் அந்த பெண் மாற்றுத்திறனாளி.
சோனியா என்ற அந்த பெண்ணுக்கு இ-ரிக்ஷா ஓட்டுவது ஒரு பொழுது போக்கு அல்ல. ஆனால், வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக அதனை ஓட்ட வேண்டிய கட்டாயம். அவரது கணவர் படிப்பறிவில்லாதவர், தூய்மைப் பணியாளராக வேலை செய்கிறார். வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிக்க அவரது வருமானம் போதுமானதாக இல்லை. இது தவிர, அவர் போதைப் பொருள் பழக்கத்திற்கும் அடிமையானவர். அதனால், அவரது சம்பளத்தில் பெரும் பகுதி அதற்கே சென்று விடுகிறது.
சோனியா - அனில் தம்பதிக்கு 13 வயது மகள் உள்ளார். அந்த சிறுமிக்கு மிகவும் தரமான கல்வியை வழங்குவதற்காக வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு நாள் முடிவு செய்தார் சோனியா. ஆனால், மாற்றுத்திறனாளியான அவருக்கு யாரும் வேலை தராத நிலையில், இ-ரிக்ஷா ஓட்டும் வேலையை மேற்கொண்டு வருகிறார். ஒரு கால் ஊனமாக உள்ள நிலையில், அவரால் சரியாக நிற்கவோ நடக்கவோ முடியாது. இருந்தாலும், எந்த வித அச்சமுமின்றி அவர் இ-ரிக்ஷா ஓட்டி வருகிறார்.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய சோனியா, "எனது தந்தை இறந்த போது மிக இளம் வயதிலேயே எனது தாயுடன் டெல்லியில் இருந்து ஃபரிதாபாத்திற்கு வந்தேன். 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனக்கும் அனிலுக்கும் திருமணம் நடந்தது. திருமணமான இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு மகளைப் பெற்றெடுத்தேன்.
படிப்படியாக, குடும்பச் செலவுகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கின. ஆனால், என் கணவர் படிக்காதவர். அவர் தூய்மைப் பணியாளராக வேலை செய்து வருகிறார். அவரது வருமானம் எங்கள் குடும்பத்திற்குப் போதுமானதாக இல்லை. மேலும் அவர் போதைப்பொருள் உட்கொள்ளும் பழக்கத்திற்கு அடிமையானார். குடும்பத்தில் நிலவிய வறுமை என்னை இ-ரிக்ஷா ஓட்ட வைத்தது" என்று கூறினார்.
தற்போது 8-ம் வகுப்பு படிக்கும் தனது மகளுக்கு சிறந்த தரமான கல்வியைக் கொடுப்பதற்காக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த வாகனத்தை ஓட்டி வருகிறார்.
தொடர்ந்து பேசிய சோனியா, "நான் மாற்றுத்திறனாளி. இதை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ் என்னிடம் உள்ளது. ஆனால் எனக்கு இன்னும் எந்த அரசு உதவியும் கிடைக்கவில்லை. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சலுகை கோரி அரசாங்கத்திடம் பல முறை மனு அளித்துள்ளேன். ஆனால், இதுவரை எனக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை. அது கிடைத்தால், எனக்கு பேருதவியாக இருக்கும்" என்று கூறினார்.
சோனியாவின் இ-ரிக்ஷாவில் பயணம் மேற்கொண்டு வருபவர்களில் ஒருவரான தர்மேந்திர வர்மா, "மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்த போதிலும், சோனியா தனது வீட்டிற்காக இ-ரிக்ஷா ஓட்டுகிறார். இது மற்றவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அரசாங்கம் அவருக்கு உரிய உதவி வழங்க வேண்டும்" என்றார்.
மற்றொரு பயணியான சுமன், "ஒரு பெண் ஆணைப் போலவே கடினமாக உழைப்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தாலும் அவர் இ-ரிக்ஷா ஓட்டுவதை பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. கடினமாக உழைப்புக்கு இணை எதுவும் இல்லை. சோனியாவின் வாகனத்தில் பயணம் செய்வதை பாதுகாப்பானதாக உணர்கிறேன்" என்றார்.
சோனியா காலையில் நான்கு மணி நேரமும், மாலையில் ஐந்து முதல் ஆறு மணி நேரமும் இ-ரிக்ஷா ஓட்டுகிறார். ஒரு நாளைக்கு ரூ. 500 வரை சம்பாதிக்கிறார். மகளுக்கு நல்ல கல்வி அளிக்க வேண்டும் என்ற கனவை நனவாக்க ஓடிக் கொண்டிருக்கும் தனக்கு அரசு உதவி விரைந்து கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறார் சோனியா....
